Моравецки заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, комментируя заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись, сообщает Interia.pl.

Он также подчеркнул, что Польша не принимает никакого участия в конфликте в Украине сохранить территориальную целостность.

Во время пятничной встречи с фермерами в селе Козки коммуны Гребкув (Мазовецкое воеводство) главу правительства спросили, подтверждает ли он слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего 23 июля о том, что "ситуация в Украине потрясла польские-венгерское сотрудничество", которое было осью Вышеградской группы.

"Я подтверждаю слова Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", - заявил в пятницу премьер- министр Матеуш Моравецки.

Он добавил, что Польша хочет, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность и свой суверенитет".

"Я верю, что это произойдет", - сказал глава польского правительства.