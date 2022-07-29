Моравецки заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, комментируя заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись, сообщает Interia.pl.
Он также подчеркнул, что Польша не принимает никакого участия в конфликте в Украине сохранить территориальную целостность.
Во время пятничной встречи с фермерами в селе Козки коммуны Гребкув (Мазовецкое воеводство) главу правительства спросили, подтверждает ли он слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего 23 июля о том, что "ситуация в Украине потрясла польские-венгерское сотрудничество", которое было осью Вышеградской группы.
"Я подтверждаю слова Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", - заявил в пятницу премьер- министр Матеуш Моравецки.
Он добавил, что Польша хочет, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность и свой суверенитет".
"Я верю, что это произойдет", - сказал глава польского правительства.
Опубликовано: Николай Скира
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