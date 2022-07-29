Огородники рассказали, как защитить свой урожай на начальном этапе

Каждый садовод понимает что, хороший урожай возможен только с крепкой и здоровой рассадой. Но как защитить свою рассаду от болезней и вредителей.

Выбор семян:

Семена отбирают по удельному весу, только целые семена с большой массой дают здоровые всходы. Перед посевом следует удалить сломанные, пустые и мелкие экземпляры.

Для защиты семян от заболеваний их необходимо поместить в однопроцентный раствор «марганцовки» комнатной температуры на 30 минут, после чего хорошо промыть проточной холодной водой.

Многие семена перед посадкой необходимо замачивать. Кроме того что замачивание ускоряет время прорастания, оно снижает вероятность попадания в них болезнетворных бактерий.

Подготовка почвы:

Подготовка грунта также очень важна для выращивания здоровой рассады. Перед смешиванием земли и песка нужно их хорошо просеять, удалить мусор, личинок и червей. Рекомендуется обеззараживать почву. Чаще всего используют следующие методы:

Пропаривание: в закрытой ёмкости на водяной бане грунт пропаривают в течение двух часов.

Прокаливание: оставляют на 30 минут в разогретом до +40°С духовом шкафу.

Дезинфицируют с помощью специальных растворов и препаратов.

Поскольку процесс дезинфекции очень трудоемкий, многие предпочитают купить готовые смеси в магазине.

Пикировка рассады:

Пикирование рассады поможет молодому растению получать больше полезных микроэлементов, за счет образования разветвлённой корневой системы.

Пикировка - это отрезание нижней части главного корня ростка и пересаживание растения в отдельную большую емкость. Важно помнить, что эта процедура – стресс для растения, поэтому пикируют только здоровые растения.

Чтобы избежать вытягивания рассады, и улучшить рост необходимо обеспечить сеянцы хорошим освещением и соблюдать температурный режим. В течение дня необходимо менять угол освещения, и не на долго проветривать помещения.

Перед посадкой внимательно осмотрите каждый саженец на признаки, каких либо заболеваний, чтобы не заразить здоровые саженцы.

В процессе роста внимательно следите за появлением плесени в почве, она должна быть не слишком влажной. На начальном этапе лучше поливу предпочесть орошение.