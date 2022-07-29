Дачники рассказали, что делать с яичной скорлупой после Пасхи

В одной куриной скорлупе находятся всем необходимый кальций, кремний, калий, фосфор, магний и десятки других химических элементов из таблицы Менделеева.

Еще с давних пор наши предки использовали куриную скорлупу в качестве удобрения для посаженных овощей на огороде, подсыпая в лунки хорошо измельченный яичный порошок. Также скорлупу используют не только в сухом виде, но и для приготовления специальной настойки.

В любом случае растение впитает скорлупу тогда, когда она максимально измельчена.

Для того чтобы ее максимально измельчить, советуют сначала потолочь яичную скорлупу молотком или прокрутить через мясорубку, затем перемолоть ее в блендере, кофемолке или в другом аппарате.

Теперь порошок из яичной скорлупы можно добавлять в лунки к растениям. Скорлупа отлично раскисляет почву и питает растения. Порошок из скорлупы принято вносить по таким правилам: до 1 кг порошка на каждый квадратный метр почвы (это в том случае, если почва давно не удобрялась, в ней плохо циркулирует воздух и она слишком окислена).

Конечно же, проблемой может быть то, что и за год собрать достаточное количество скорлупы под весь огород затруднительно. Именно по этой причине большинство садоводов и знатоков просто высыпают небольшое количество порошка в сами лунки под каждое растение.

Скорлупа, находясь под землей зимой, отлично удобряет почву, а также охраняет корни растений от вредных грызунов и жуков.

Довольно часто садоводы делают настойку из яичной скорлупы. Собранная скорлупа помещается в трехлитровую банку, которая заливается кипятком и закрывается. Настаивать необходимо не меньше недели.

Через 10-15 дней, когда настой приобретет мутную расцветку, можно применять его. Перед использованием настой нужно трижды разбавить. Минус настойки – неприятный и долгосрочный запах, от которого трудно избавиться. Но появление этого запаха свидетельствует о том, что настой готов к употреблению.

Если неприятный запах – сильная помеха, можно приготовить настой более простым способом. Для этого необходимо яичную скорлупу измельчить до состояния порошка, пересыпать 0,5 кг порошка в трехлитровую банку и залить теплой водой.

Банку закрыть и сутки-двое ждать, когда настой будет готов. Слив жидкость, яичный порошок можно использовать еще не один раз, а разбавлять настойку нет необходимости.

Для того чтобы в будущем можно было использовать скорлупу в качестве удобрения, надо соблюдать несколько правил ее хранения:

На скорлупе не должно оставаться никаких следов белка. Для этого достаточно хорошо промыть скорлупу под проточной водой.

Перед тем как складывать скорлупу в одну общую емкость, следует хорошо просушить ее в теплом помещении на полотенце или на салфетках.

После подсушки яичную скорлупу необходимо закрыть в коробку или ящик, накрыв крышкой. Это нужно для того, чтобы скорлупа с течением времени не пожелтела.

Яичная скорлупа в качестве удобрения отлично подойдет таким растениям, как смородина, вишня, морковка, лук, капуста, картофель, перец, баклажан, дыня, арбуз, томаты и даже различным цветам. Часто случается так, что скорлупа начинает действовать не сразу, а спустя некоторое время.

Порошок с яичной скорлупой можно добавлять в основное удобрение для почвы, ведь она не столько удобрение, сколько замена извести. То есть ее нужно использовать тогда, когда почва слишком глинистая и ей необходимо раскисление.

Если использовать порошок из скорлупы, то достаточно перед перекапыванием просеять почву небольшим количеством порошка, а затем просто прокопать местность, высаживая необходимые овощи.

Хорошие садоводы редко используют яичную скорлупу в саду, чаще в огороде. Бывают такие растения, корни которых лучше не трогать, так как они очень хрупкие. Поэтому намного проще и быстрее найти применение скорлупе в огороде.

Некоторые эксперты говорят о том, что в сочетании с древесной золой яичная скорлупа гораздо полезнее для почвы. Для этого необходимо скорлупу поместить в печь или в костер, смешать с золой и внести в почву. Таким образом, птицы не тронут удобрение, и оно принесет большую пользу благодаря содержащимся в нем микроэлементам.