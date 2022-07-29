Германия критикует Турцию за островной спор с Грецией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковал Турцию за то, что она оспаривала суверенитет греческих островов у ее береговой линии.

У Греции и Турции на протяжении десятилетий были разногласия по поводу морских границ, связанных с правом на бурение и разделенного войной острова Кипр. Эти споры несколько раз ставили их на грань войны.

Бербок подчеркнула, что острова Лесбос, Хиос, Родос и многие другие являются территорией Греции, и никто не имеет права поднимать по этому поводу вопросы.

Официальные лица Турции заявляют, что суверенитет восточных греческих островов может быть оспорен, если она сохранит там военное присутствие в нарушение своих договорных обязательств.

Бербок также отметила, что конфликты между партнерами по НАТО мы должны решать в диалоге. Это включает в себя уважение суверенитета друг друга.

Министр посетила лагерь беженцев недалеко от Афин, сказал, что странам ЕС необходимо сделать больше для обеспечения соблюдения права на подачу заявления о предоставлении убежища на внешних границах блока.

Правозащитные организации заявляют, что Греция не работает с мигрантами, пытающимися попасть в ЕС, должным образом.

Есть информация о том, что людей пытаются оттеснять от границы и не предоставляют им убежище.