Огородники рассказали, как бороться с фитофторой на помидорах
Если появилась фитофтора на помидорах, можно попробовать народные средства, которые помогут бороться с ней.
Обработка чесноком. Грибок погибает от чеснока. Первый раз опрыскивают во время цветения. Вторичная обработка - спустя 10 дней. Затем если опрыскивать томаты 1 раз в две недели, то станет заметен эффект. На ведро воды 1 стакан измельченных долек и 1,5 гр марганцовки. Раствор настаивают сутки, а затем процеживают.
Обработка кефиром. Это мера профилактики. Первый раз опрыскивают через 2 недели после посадки почву с рассадой. Затем проводят один раз в неделю. На 10 литров воды 1л кефира двухдневного.
Молочно – йодистая обработка
Этот способ проверен и даст результат. Ведь дезинфицирующие свойства йода известны всем с детства. Он и листья сохранит, и сократит сроки созревания помидор. На ведро воды 1л молока 20 капель настойки йода.
Опрыскивание солевым раствором
Он образует на листьях пленку, которая не допускает попадания бактерий. Но это скорее профилактика, а не лечение. Потому сначала с куста нужно удалить зараженные листья. На ведро воды – 1 стакан соли.
Раствор с золой
Проводят трижды за сезон. Как только рассада укоренится в начале цветения и после появления первых завязей. На ведро воды – 0,5 ведра золы. Настаивать з суток, перемешивая. Затем разбавить водой, чтоб вышло 3 ведра, и добавить брусок тертого мыла.
Грибные опрыскивания
Хорошо сдерживают попадание фитофторы. Опрыскивают каждые 10 дней утром в сухую безветренную погоду. При заражении дополнительно обработать. На 1л воды 100 г трутовика сухого. Его измельчают и заливают кипятком, а после отстаивания процеживают.
Медное воздействие.
Этот метод изобрели западные ученые – обматывают корни рассады медной проволокой и сажают. Дачники применяют этот способ по-своему. Они накалывают стебли помидор. Медь улучшает дыхание, усиливая процессы окисления и укрепляя куст.
Применяют когда стебель здоровый и прочный. Проволоку прокаливают на огне и нарезают на отрезки 3-4 см. На высоте 10 см от земли делают прокол стебля и вставляют проволоку, загнув концы.
Ее споры находятся всюду – на остатки растений, в грунт, на предметы внутри парника. При высокой влажности и похолодании она активизируется. Грибок поселяется в загущенных посадках растений со слабым притоком воздуха, где кусты ослаблены от сорняков.
Признаки появления:
Побеги на кусте становятся темные;
На обратной стороне листьев появляются пятна, через время листья сохнут и опадают;
Томаты имеют черные разводы.
Выбирая методы борьбы нужно помнить, что паразит быстро привыкает к разным средствам, потому их надо периодически менять
Медный купорос. В ведре воды растворяют 2 ст.л. купороса и обрызгивают кусты в начале цветения.
При сильном заражении кусты обрезают и сжигают, а помидоры обрабатывают хлористым кальцием.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ
Макрон во время ужина попросил саудовского принца помочь с энергоносителями
National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США
Огородники рассказали, как ускорить рост огурцов
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США