Огородники рассказали, как бороться с фитофторой на помидорах

Если появилась фитофтора на помидорах, можно попробовать народные средства, которые помогут бороться с ней.

Обработка чесноком. Грибок погибает от чеснока. Первый раз опрыскивают во время цветения. Вторичная обработка - спустя 10 дней. Затем если опрыскивать томаты 1 раз в две недели, то станет заметен эффект. На ведро воды 1 стакан измельченных долек и 1,5 гр марганцовки. Раствор настаивают сутки, а затем процеживают.

Обработка кефиром. Это мера профилактики. Первый раз опрыскивают через 2 недели после посадки почву с рассадой. Затем проводят один раз в неделю. На 10 литров воды 1л кефира двухдневного.

Молочно – йодистая обработка

Этот способ проверен и даст результат. Ведь дезинфицирующие свойства йода известны всем с детства. Он и листья сохранит, и сократит сроки созревания помидор. На ведро воды 1л молока 20 капель настойки йода.

Опрыскивание солевым раствором

Он образует на листьях пленку, которая не допускает попадания бактерий. Но это скорее профилактика, а не лечение. Потому сначала с куста нужно удалить зараженные листья. На ведро воды – 1 стакан соли.

Раствор с золой

Проводят трижды за сезон. Как только рассада укоренится в начале цветения и после появления первых завязей. На ведро воды – 0,5 ведра золы. Настаивать з суток, перемешивая. Затем разбавить водой, чтоб вышло 3 ведра, и добавить брусок тертого мыла.

Грибные опрыскивания

Хорошо сдерживают попадание фитофторы. Опрыскивают каждые 10 дней утром в сухую безветренную погоду. При заражении дополнительно обработать. На 1л воды 100 г трутовика сухого. Его измельчают и заливают кипятком, а после отстаивания процеживают.

Медное воздействие.

Этот метод изобрели западные ученые – обматывают корни рассады медной проволокой и сажают. Дачники применяют этот способ по-своему. Они накалывают стебли помидор. Медь улучшает дыхание, усиливая процессы окисления и укрепляя куст.

Применяют когда стебель здоровый и прочный. Проволоку прокаливают на огне и нарезают на отрезки 3-4 см. На высоте 10 см от земли делают прокол стебля и вставляют проволоку, загнув концы.

Ее споры находятся всюду – на остатки растений, в грунт, на предметы внутри парника. При высокой влажности и похолодании она активизируется. Грибок поселяется в загущенных посадках растений со слабым притоком воздуха, где кусты ослаблены от сорняков.

Признаки появления:

Побеги на кусте становятся темные;

На обратной стороне листьев появляются пятна, через время листья сохнут и опадают;

Томаты имеют черные разводы.

Выбирая методы борьбы нужно помнить, что паразит быстро привыкает к разным средствам, потому их надо периодически менять

Медный купорос. В ведре воды растворяют 2 ст.л. купороса и обрызгивают кусты в начале цветения.

При сильном заражении кусты обрезают и сжигают, а помидоры обрабатывают хлористым кальцием.