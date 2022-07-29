Огородники рассказали, какие ошибки часто совершаются при посадке огурцов

Родиной хрустящих зеленых огурчиков, без которых и посей день не обходится ни одно русское застолье, являются жаркие, влажные тропики.

Выращивание огурцов в открытом грунте. Конечно, такой способ выращивания можно назвать ошибочным только условно. Но аномально прохладная погода с непредсказуемыми похолоданиями и градом в середине лета подталкивают к такому выводу.

Идеальным местом для выращивания данного овоща в средней полосе России и в Сибири становятся теплицы из поликарбоната.

Почему именно поликарбонат, а не пленочные? Теплицы из поликарбоната имеют массу достоинств перед пленочными и стеклянными собратьями: их не нужно убирать на зиму, они долговечны, в них отсутствуют сквозняки, но предусмотрено проветривание.

Слишком кислая почва не нравится этим овощам. Если почва кислая, следует внести известь. Кроме того, овощ любит рыхлую, богатую органическими удобрениями почву. Поэтому для огурца так необходим навоз и компост.

Лучше заняться подготовкой грунта осенью или за несколько дней до посадки. Хорошо влияют на рост рассады различные стимуляторы роста, комбинированные удобрения.

Несоблюдение минимального расстояния между рассадой. Для растений с обильным разветвлением необходимо выдержать 20 см между кустами. Для более мелких кустов достаточно 10 см. Информацию о виде куста обычно указывает производитель на пакетиках семян. От этого и стоит отталкиваться при высадке огурца.

Нельзя наклонять стебель и сажать рассаду слишком глубоко. Это может привести к гибели растения.

Прикапывание стебля. Такой прием позволяет нарастить богатые боковые корни. Это актуально лишь для южных регионов России, так как там более длинное лето и есть время получить максимальный урожай.

Земледельцам средней полосы нашей станы так делать не рекомендуется. Этот процесс отодвинет первый урожай на неделю — другую. А на счету каждый теплый день.

Полив холодной водой. Для полива огурцов можно использовать только теплую воду! Холодная вода может спровоцировать гниение нежных корней, приостановит рост и развитие корневой системы, сделает огурцы горькими.

Использование торфяных горшочков для рассады. У огурцов корни очень нежные и слабые, поэтому если высадить их на постоянное место в торфяных горшочках, они их не смогут пробить, следовательно, недополучат питания и витаминов.

Мы назвали основные ошибки, которые мешают садоводам получить богатый урожай огурцов. Если хотя бы эти основные моменты принять во внимание при посадке рассады на постоянное место, есть большой шанс получить отменный урожай этого любимого всеми в нашей стране овоща.