Огородники рассказали, какие ошибки стоит избегать для получения хорошего урожая огурцов

Большой урожай огурцов - радость для каждого огородника. Однако, из-за некоторых ошибок урожайность может значительно снизиться.

На пакете с семенами указаны оптимальные сроки высадки. По установленным правилам не позже сорока дней от появления всходов. Как правило, делать пересадку можно по прошествии месяца. Более молодая рассада с меньшими потерями переносит изменение среды обитания и приживается в кратчайшие сроки.

Если всходы продолжительное время находятся в маленьких стаканчиках, то корневая система начинают ощущать недостаток в питании и атрофируется.

Нельзя забывать про принципы севооборота. Не рекомендуется высаживать сельскохозяйственную культуру на участке на протяжении нескольких лет. В противном случае наблюдается истощение почвенного слоя, а также размножение паразитов на культурах.

Необходимо придерживаться принципов севооборота и менять место посадки культур. Отличный предшественник для многих культур - огурцы. Чередование культур, которые имеют одинаковые болезни, опасно.

Сажать огурцы на определённом участке повторно можно лишь по прошествии 4 лет.

Дистанция между растениями - 20 сантиметров минимум. Таким образом овощи получат все, что им требуется в достаточном объёме Излишне густая посадка становится причиной того, что появляются мелкие плоды и возникают грибные заболевания.

Нередко проблемы кроются в температурном режиме. Огурцы не могут развиваться при низкой температуре. Установлено, что нижний порог допустимых температур составляет 16 градусов.

Очень важно обеспечить достаточный полив. Огурцы любят, когда их поливают часто. Если воды недостаточно, то начинается опадание завязей. Плоды же, которые сформировались в таких условиях, горькие. Поливать следует исключительно тёплой водой. До момента цветения кустов можно проводить дождевание, а после - лишь поливать под кусты.

Палящее солнце часто приводит к тому, что на листьях огурцов формируются ожоги. Одновременно с этим плоды приобретают жёсткость и горький вкус. Лучшее место для огурцов - полутень. Это условие особенно важно, если на улице жарко.

Кроме того, чтобы огурцы развивались лучше, рекомендуется использовать подвязки. В противном случае можно увидеть, как плоды загнивают. За счёт подвязки побеги начинают расти в правильном направлении, а созревшие плоды не ломают стебли. Без подвязки огурцы можно выращивать только в том случае, если растения не располагаются густо.