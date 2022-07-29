Огородники рассказали о способе посадки картофеля в солому

Многие овощеводы отходят от основных способов высадки клубней картофеля на грядки и придумывают свои – необычные.

Необычные способы изобретаются, чтобы справиться с конкретными задачами на огороде. Если участок маленький, а посадить хочется все полюбившиеся овощи, или нет возможности перекапывать участок перед посадкой картофеля.

Высадка картошки под солому

При таком способе посадки этой овощной культуры дачникам практически не приходится ухаживать за картошкой. И многим такой подход нравится, потому что свободного времени у дачников практически нет.

При таком способе клубни картошки засыпают не землей, а толстым слоем скошенного сена (или соломы), а по мере подрастания стеблей скошенную траву добавляют. Так как на садовом участке сорняки пропалываются регулярно, недостатка с сеном не возникнет.

Плюсы и минусы метода

К положительным сторонам такого метода следует отнести:

при посадке в солому клубни этого овоща вырастают крупными, чистыми;

их не придется выкапывать из грядок;

такой картофель не нужно очищать от налипшей земли и грязи.

Однако есть у способа и недостатки, их следует перечислить:

солома плохо держит влагу. Поэтому посаженный таким методом картофель приходится чаще поливать;

при посадке клубней в солому требуется больше места, чем при обычных способах высаживания посевного материала;

в траве и соломе могут завестись грызуны. Они могут подгрызать картофель, в результате можно остаться без части урожая.

Но, несмотря на плюсы и минусы, такой способ в разные года дает свои показатели урожайности картошки, поэтому собранный в данном сезоне урожай картошки на соломе не может дать гарантии – в следующие сезоны количество картофеля увеличится или уменьшится.

Где применяют такой метод посадки картофеля

Такой метод хорошо применять на больших целинных полях – сквозь солому не будет разрастаться сорная трава, не придется перекапывать запущенный участок. А в следующем сезоне такой участок будет легче разрабатывать.

Если на дачном участке тяжелый грунт, то стоит посадить там картошку в солому. Не придется заниматься тяжелым трудом, вскапывая место под картофель. А после сбора этой овощной культуры всю оставшуюся солому перекапывают вместе с грунтом, улучшая его структуру.