Дачники рассказали о натуральных стимуляторах роста для семян

При выращивании овощей я стараюсь не использовать химические препараты. Это относится и к процессу выращивания рассады, и к подготовке семян.

Прекрасным натуральным стимулятором является цветочный мёд. Так, семена, выдержанные в медовой воде, очень быстро прорастают и неизменно дают хорошие всходы. Для её приготовления в одном литре воды я растворяю одну чайную ложку мёда, смачиваю в растворе небольшой отрезок марли, затем помещаю семена в ткань на сутки.

Хорошо действуют на семена пекарские «живые» дрожжи. Чтобы приготовить питательный раствор я растворяю сначала 30 грамм дрожжей в пол-литра воды, потом смачиваю в нём марлю и заворачиваю в неё семена._ Набухшие семена, высеваю, промывать не нужно.

Очень эффективен картофельный сок. Я тру на мелкой тёрке две картофелины, причём сырые и отжимаю кашицу. Полученный сок смешиваю обязательно в равных пропорциях с отстоянной тёплой водой, затем погружаю на 1,5 часа в смесь семена. После этого, немного подсушиваю семена и высеваю.

Сок алоэ — ещё один довольно известный натуральный стимулятор роста. Срезаю пару листиков с этого растения, выдерживаю их сутки в холодильнике, потом отжимаю сок. Затем добавляю на один стакан воды две чайные ложки сока, перемешиваю и в таком растворе держу семена 30–40 мин., после чего сею (без промывания).