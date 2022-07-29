Макрон во время ужина попросил саудовского принца помочь с энергоносителями
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с призывом помочь Европе отказаться от российских нефти и газа во время ужина один на один в президентском дворце в Париже.
Во время встречи Макрон подчеркнул важность продолжения координации с Саудовской Аравией для диверсификации поставок энергоносителей в европейские государства.
Европейские страны заинтересованы в поиске альтернативы российскому газу и нефти. Ранее Эммануэль Макрон встретился в Париже с лидером ОАЭ и поговорил по телефону с иранским коллегой.
Но ужин вызвал споры во Франции, где в четверг две неправительственные организации подали жалобы.
Они обвинили наследного принца в соучастии в убийстве в 2018 году обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги.
Бывший докладчик ООН по внесудебным казням и нынешний генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар раскритиковала Макрона, приветствующего принца Мухаммеда.
Помощник Макрона настаивал на том, что президент Франции остается непреклонным в отношении прав человека и ответственности, но добавил, что важно поговорить с лидером Саудовской Аравии, чтобы попытаться разрешить региональный кризис.
По итогам переговоров не было объявлено о заключении какой-либо сделки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Макрон во время ужина попросил саудовского принца помочь с энергоносителями
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