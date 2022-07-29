Иран и Россия договорились о поставках самолетов

Иран начнет поставлять в Россию детали и оборудование для самолетов и обслуживать российские самолеты в соответствии с новым соглашением, подписанным между двумя странами.

Соглашение включает в себя обязательство увеличить количество рейсов между двумя странами до 35 в неделю.

Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что спецслужбы получили информацию, указывающую на то, что Тегеран будет снабжать Москву беспилотниками, а также обучать войска их использованию.

По словам Салливана, США располагают информацией о том, что Иран готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке.

Он отметил, что пока неизвестно, начались ли уже поставки летательных аппаратов в Российскую Федерацию.

Западные страны и их союзники предприняли ряд шагов, чтобы изолировать Россию в связи с ситуацией в Украине.

В РФ рассчитывают пережить санкции и их последствия с помощью нескольких стран, включая Иран, который сам давно находится под санкциями.

Китай заключил с Россией несколько важных торговых сделок за последние месяцы, в том числе на поставку нефти по сниженным ценам. Так же поступила Индия.