Иран и Россия договорились о поставках самолетов
Иран начнет поставлять в Россию детали и оборудование для самолетов и обслуживать российские самолеты в соответствии с новым соглашением, подписанным между двумя странами.
Соглашение включает в себя обязательство увеличить количество рейсов между двумя странами до 35 в неделю.
Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что спецслужбы получили информацию, указывающую на то, что Тегеран будет снабжать Москву беспилотниками, а также обучать войска их использованию.
По словам Салливана, США располагают информацией о том, что Иран готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке.
Он отметил, что пока неизвестно, начались ли уже поставки летательных аппаратов в Российскую Федерацию.
Западные страны и их союзники предприняли ряд шагов, чтобы изолировать Россию в связи с ситуацией в Украине.
В РФ рассчитывают пережить санкции и их последствия с помощью нескольких стран, включая Иран, который сам давно находится под санкциями.
Китай заключил с Россией несколько важных торговых сделок за последние месяцы, в том числе на поставку нефти по сниженным ценам. Так же поступила Индия.
Опубликовано: Светлана Репина
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Иран и Россия договорились о поставках самолетов
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