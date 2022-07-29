Картины Джонни Деппа были куплены за 3,65 млн долларов
Творческий потенциал актера не ограничивается выдающимся актерским талантом. Джонни Депп также неплохо рисует и очень успешно продает свои творения.
Не так давно Джонни выставил 780 своих работ в британском магазине Castle Fine Art, среди них преобладала портретная живопись.
Актер рисовал тех людей, которые сумели вдохновить его на творческий процесс.
Среди таких счастливчиков оказались Элизабет Тейлор, Боб Дилан, Кит Ричардс, Аль Пачино.
Сама коллекция портретов, принадлежащих перу культового актера, называется Friends & Heroes.
Все картины успешно проданы за кругленькую сумму - 3,65 млн долларов.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ
Иран и Россия договорились о поставках самолетов
National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США
Макрон во время ужина попросил саудовского принца помочь с энергоносителями
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США