Фермеры рассказали, как защитить клубнику от гнили

Появление белого налета на клубнике – первый признак поражения грибком, который взывает серую гниль.

Микроорганизмы зимую в почве, к весне превращаются в споры и легко разносятся по всему участку ветром.

Помимо влажных сероватых пятен и белого налета, на поражение серой гнилью указывают высыхание листьев и серый цвет ягод.

Особенно хорошо грибок распространяется при чрезмерном поливе или во время сильных дождей, а также при контакте ягод с влажной землей и отсутствия проветривания растений.

Для профилактики серой гнили кусты клубники нужно высаживать на расстоянии друг от друга на хорошо освещенных местах.

Между рядами должно быть расстояние около 80 см. Все сорняки нужно тщательно и своевременно удалять, одновременно рыхлить почву.

Необходимо проводить подкормки по специальной схеме. Можно использовать как минеральные удобрения, так и органику.

Очень важен регулярный полив. При этом необходимо увлажнять почву таким образом, чтоб она не пересыхала, но вода не застаивалась.