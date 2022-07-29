Огородники рассказали, какие удобрения ускорят рост урожая

В качестве удобрений можно использовать настои из трав. Они насыщают грунт полезными микроорганизмами и питательными веществами.

Измельчите свежескошенную траву (крапива будет лучшим удобрением), засыпьте в большую емкость несколько ведер травы и залейте водой в том же количестве. На каждые 10 л этого настоя добавьте около 50 г двойного суперфосфата (иначе растения будут испытывать калийное голодание, даже при добавлении калийных удобрений или золы).

Перемешайте смесь и оставьте на сбраживание. Для равномерного процесса брожения, периодически перемешивайте настой. Емкость со смесью разместите в тени, слегка прикройте.

Примерно через неделю, когда пена перестанет обильно выделяться при перемешивании, настой будет готов. Используйте его не процеживая в соотношении 1:10.

Советы:

Настои трав могут иметь реакцию с металлом. Поэтому используйте пластиковые емкости или хорошо прокрасьте металлическую тару суриком.

Для удобства соблюдения пропорций, сделайте на внутренней части емкости градуировку с помощью устойчивой, яркой краски.

Используйте метод заварки чая в пакетиках. Измельчите компост или траву. Поместите все в пеньковый мешок, плотно его завяжите и опустите в воду. Перемешивайте раствор часто, постукивая по мешку для вымывания из него полезных веществ. Используйте остатки травы на компост.

Чтобы куча "созрела" быстрее

Для ускорения процесса созревания компоста или перепревания навоза, разведите половину пачки дрожжей (сухих) в стакане теплой воды, добавьте 1 стакан кефира или простокваши. Проделайте в куче дыру и вылейте туда смесь.

Так навоз перепреет через пару месяцев, а компост можно будет использовать уже через пару недель.

Чтобы ускорить рост перцев, огурцов и баклажанов, разместите ведро навоза с этой "закваской" внутри теплицы. Выделениеуглекислого газа ускорит процесс роста растений.

На основе прелого сена:

Прокипятите 150 г не заплесневевшего, прелого сена в литре воды, добавьте 1 ч.л. мела. Уберите в теплое, темное место. На третьи сутки на поверхности раствора образуется пленка. На ее основе приготовьте рабочий настой для полива растений.

Для этого уложите в широкую емкость 1кг прелого сена, залейте его ведром кипятка, добавьте 10 ч.л. извести или мела, влейте приготовленный раствор. Уберите тару в темное место и накройте. Спустя три дня проведите обработку растений.

На основе рисовой воды:

Залейте рис водой в пропорциях 1/4:1, перемешайте, чтобы вода стала белой. Далее воду слейте в небольшую тару, настаивайте в теплом месте примерно неделю. После этого смесь профильтруйте и смешайте с молоком в соотношении 1:10. Настаивайте еще неделю.

Затем снимите сверху отделившуюся от сыворотки творожную массу и добавьте 1 ст.л. сахара.

Настой готов. Храните его в холодильнике не более года. Чтобы активировать микроорганизмы, разведите самодельный концентрат теплой водой в пропорциях 1:20 и используйте по назначению.

Для ускорения созревания полейте этим препаратом компостные кучи, растения и рассаду на огороде.