Огородники рассказали, как предотвратить появление гнили на клубнике
Клубника-та самая ягодка, что появляется на столе уже в мае-начале июня. Однако если вы соблюдаете все условия по выращиванию и уходу за ней.
Серая гниль: внешний вид и причины появления:
Знайте, что способствует появлению серой гнили грибок, что носит название-ботритис. Он проживает в почве, зимние холода переживает в виде грибницы, весной формируется в споры и разносится на все области растения дождём или ветром.
Признаки заражения клубники серой гнилью:
На всех участках растения образуются влажные пятна серого цвета ,что позже преобразуются в пушистый налёт;
Имейте в виду, что заражение идёт снизу от почвы вверх по стеблю и листьям, поражая засохшие участки, после переходя на живую ткань куста. Листочки засыхают, ягодки сереют и грибок распространяется по здоровым участкам, результат-загнивание, водянистость.
Опытные садоводы знают, что грибок распространяется за счёт обильной влаги, например, из-за частых дождей или чрезмерного полива, либо напротив, если погода стоит жаркая, также из-за отсутствия вентиляции между кустарниками, контакт ягод с влажной землёй.
Поэтому, помните, что если вовремя не заметить грибок-вы рискуете лишиться и половины всего урожая.
Лучше будет, если вы подстрахуетесь и позаботитесь о мерах профилактики заранее.
Ботритис на ягодах садовой земляники: меры профилактики и устранение:
Для того чтобы в период плодоношения вы не расстраивались из-за большей части загубленного урожая, я бы советовал позаботиться о мерах профилактики намного раньше.
Запомните, что серая гниль начинает распространяться задолго до плодообразования.
Ряд рекомендаций по уходу за клубникой во избежание образования заболеваний:
Высаживайте кусты на наиболее освещённых и прохладных участках;
лучше всего выбирать сорта, устойчивые к большей части болезней;
Перед посадкой, я бы советовал, использовать химическую обработку.
Высадку осуществляйте на расстоянии 80 см между рядами;
Обязательно избавляйтесь от сорняков;
Используйте удобрения;
Осуществляйте умеренный полив.
Заниматься профилактикой необходимо весной!
Я сам использую следующие препараты:
Фитоспорин-М;
Алирин-Б;
Эупарен.
Опубликовано: Ангелина Крент
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