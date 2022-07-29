Огородники рассказали, как предотвратить появление гнили на клубнике

Клубника-та самая ягодка, что появляется на столе уже в мае-начале июня. Однако если вы соблюдаете все условия по выращиванию и уходу за ней.

Серая гниль: внешний вид и причины появления:

Знайте, что способствует появлению серой гнили грибок, что носит название-ботритис. Он проживает в почве, зимние холода переживает в виде грибницы, весной формируется в споры и разносится на все области растения дождём или ветром.

Признаки заражения клубники серой гнилью:

На всех участках растения образуются влажные пятна серого цвета ,что позже преобразуются в пушистый налёт;

Имейте в виду, что заражение идёт снизу от почвы вверх по стеблю и листьям, поражая засохшие участки, после переходя на живую ткань куста. Листочки засыхают, ягодки сереют и грибок распространяется по здоровым участкам, результат-загнивание, водянистость.

Опытные садоводы знают, что грибок распространяется за счёт обильной влаги, например, из-за частых дождей или чрезмерного полива, либо напротив, если погода стоит жаркая, также из-за отсутствия вентиляции между кустарниками, контакт ягод с влажной землёй.

Поэтому, помните, что если вовремя не заметить грибок-вы рискуете лишиться и половины всего урожая.

Лучше будет, если вы подстрахуетесь и позаботитесь о мерах профилактики заранее.

Ботритис на ягодах садовой земляники: меры профилактики и устранение:

Для того чтобы в период плодоношения вы не расстраивались из-за большей части загубленного урожая, я бы советовал позаботиться о мерах профилактики намного раньше.

Запомните, что серая гниль начинает распространяться задолго до плодообразования.

Ряд рекомендаций по уходу за клубникой во избежание образования заболеваний:

Высаживайте кусты на наиболее освещённых и прохладных участках;

лучше всего выбирать сорта, устойчивые к большей части болезней;

Перед посадкой, я бы советовал, использовать химическую обработку.

Высадку осуществляйте на расстоянии 80 см между рядами;

Обязательно избавляйтесь от сорняков;

Используйте удобрения;

Осуществляйте умеренный полив.

Заниматься профилактикой необходимо весной!

Я сам использую следующие препараты:

Фитоспорин-М;

Алирин-Б;

Эупарен.