Дачники рассказали, что можно и что нельзя сажать рядом со смородиной

Не все растения могут соседствовать из-за биологических особенностей сортов. Учитывая небольшие площади приусадебных участков, приходится грамотно совмещать посадку соседствующих культур.

Приемлемое соседство:

Смородина имеет активный биохимический состав, поэтому рядом хорошо приживутся аналогичные по составу культуры:

Яблоня — хороший вариант для соседства. При совместном произрастании уровень урожайности не снижается, т. к. растения не оказывают негативного влияния друг на друга.

Пасленовые — перец, картофель, томаты, баклажаны активно растут рядом со смородиной, т. к. она источает фитонциды, которые отпугивают вредителей. Пасленовые и смородина сходны по химическому составу.

Жимолость — этот неприхотливое растение хорошо уживается со смородиной. Оба кустарника имеют химическую совместимость, не требуют излишне сложного ухода, обладают хорошей морозостойкостью.

Земляника и клубника — рядом со смородиной эти растения хорошо плодоносят. Фитонциды смородины оберегают их от вредителей. Но у такого расположения культур есть недостаток — неудобство при сборе ягод.

Лук — это растение не требует много влаги, поэтому посадка овоща между ягодных кустов — хороший вариант. Лук оберегает смородину от вредителей — отгоняет от ягод почковых клещей.

Йошта — гибридная культура, получаемая при скрещивании смородины с крыжовником. Йошта не боится никакого соседства, не подвержена атакам вредителей, поэтому безопасна для смородины.

Нежелательные соседи:

Разные виды смородины — красную и черную — рядом высаживать нежелательно. Красная любит хорошо освещенные участки и суховатую почву. Черная предпочитает обилие влаги и может расти в тени. Если кусты располагаются рядом, должный уход за растениями обеспечить невозможно, урожайность падает.

Среди нежелательных соседей можно выделить несколько групп: захватчики территории, источники вредителей и слабые растения.

Захватчики территории:

Захватчики территории — это растения с обширной корневой системой, которые вытягивают из почвы питательные вещества.

К ним относятся:

Малина — ее кусты сильно разрастаются, образуя заросли. Соседство двух культур даст небольшой урожай, ягоды вырастут мелкими и будут иметь плохой вкус.

Облепиха — облепиховые деревья имеют мощную корневую систему, которая подавляет рост смородины. Взрослые деревья образуют заросли и создают тень, что вредно для кустов красной смородины.

Черемуха — соседство двух культур приводит к заражению грибковыми заболеваниями обеих. Опадающие цветы черемухи нарушают образование завязей у смородины.

Источники вредителей:

Растения, на которых активно размножаются вредители, создают опасность для кустов смородины.

К ним относятся:

Крыжовник — соседство со смородиной не приветствуется из-за общего насекомого-опылителя — огневки.

Можжевельник — его кусты легко поражаются ржавчиной, что опасно для смородины. Грибковые инфекции также способны поражать кусты можжевельника и соседствующие с ним растения.

Слабые растения:

Смородина для культур со слабо развитой корневой системой — опасный сосед. Такое соседство может привести к прекращению образования завязей у таких растений, как абрикос, вишня, черешня, перечная мята.

Для исключения рисков нежелательные растения-соседи следует высаживать на расстоянии 2 м друг от друга.