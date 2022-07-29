Дачники рассказали, что можно и что нельзя сажать рядом со смородиной
Не все растения могут соседствовать из-за биологических особенностей сортов. Учитывая небольшие площади приусадебных участков, приходится грамотно совмещать посадку соседствующих культур.
Приемлемое соседство:
Смородина имеет активный биохимический состав, поэтому рядом хорошо приживутся аналогичные по составу культуры:
Яблоня — хороший вариант для соседства. При совместном произрастании уровень урожайности не снижается, т. к. растения не оказывают негативного влияния друг на друга.
Пасленовые — перец, картофель, томаты, баклажаны активно растут рядом со смородиной, т. к. она источает фитонциды, которые отпугивают вредителей. Пасленовые и смородина сходны по химическому составу.
Жимолость — этот неприхотливое растение хорошо уживается со смородиной. Оба кустарника имеют химическую совместимость, не требуют излишне сложного ухода, обладают хорошей морозостойкостью.
Земляника и клубника — рядом со смородиной эти растения хорошо плодоносят. Фитонциды смородины оберегают их от вредителей. Но у такого расположения культур есть недостаток — неудобство при сборе ягод.
Лук — это растение не требует много влаги, поэтому посадка овоща между ягодных кустов — хороший вариант. Лук оберегает смородину от вредителей — отгоняет от ягод почковых клещей.
Йошта — гибридная культура, получаемая при скрещивании смородины с крыжовником. Йошта не боится никакого соседства, не подвержена атакам вредителей, поэтому безопасна для смородины.
Нежелательные соседи:
Разные виды смородины — красную и черную — рядом высаживать нежелательно. Красная любит хорошо освещенные участки и суховатую почву. Черная предпочитает обилие влаги и может расти в тени. Если кусты располагаются рядом, должный уход за растениями обеспечить невозможно, урожайность падает.
Среди нежелательных соседей можно выделить несколько групп: захватчики территории, источники вредителей и слабые растения.
Захватчики территории:
Захватчики территории — это растения с обширной корневой системой, которые вытягивают из почвы питательные вещества.
К ним относятся:
Малина — ее кусты сильно разрастаются, образуя заросли. Соседство двух культур даст небольшой урожай, ягоды вырастут мелкими и будут иметь плохой вкус.
Облепиха — облепиховые деревья имеют мощную корневую систему, которая подавляет рост смородины. Взрослые деревья образуют заросли и создают тень, что вредно для кустов красной смородины.
Черемуха — соседство двух культур приводит к заражению грибковыми заболеваниями обеих. Опадающие цветы черемухи нарушают образование завязей у смородины.
Источники вредителей:
Растения, на которых активно размножаются вредители, создают опасность для кустов смородины.
К ним относятся:
Крыжовник — соседство со смородиной не приветствуется из-за общего насекомого-опылителя — огневки.
Можжевельник — его кусты легко поражаются ржавчиной, что опасно для смородины. Грибковые инфекции также способны поражать кусты можжевельника и соседствующие с ним растения.
Слабые растения:
Смородина для культур со слабо развитой корневой системой — опасный сосед. Такое соседство может привести к прекращению образования завязей у таких растений, как абрикос, вишня, черешня, перечная мята.
Для исключения рисков нежелательные растения-соседи следует высаживать на расстоянии 2 м друг от друга.
Опубликовано: Ангелина Крент
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