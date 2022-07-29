Садоводы объяснили, как собирать урожай яблок, чтобы они хранились для весны

Яблоки нужно снимать своевременно, с учетом сроков созревания конкретного сорта. Слишком рано можно собрать незрелые плода, а поздняя уборка урожая помешает его хранению.

Если несколько хороших яблок упало, это указывает на завершение процесса созревания. Можно снять яблоко и разрезать пополам. У спелых плодов коричневые  семечки, у незрелых – белые.

Снимать с дерева нужно сухие плоды. Их нельзя рвать, иначе можно сломать ветку. Лучше откручивать яблоко вместе с плодоножкой. 

Сорванные яблоки укладывают в жесткую тару, чтобы они не повредили друг друга. Плоды, на которых есть любые дефекты, не подходят для хранения.

Можно завернуть каждое яблоко в газету и положить в ящик хвостиком вниз. Газета предотвратить распространение гнили. Как вариант – проложить слои  яблок бумагой.

К плодам должен быть обеспечен доступ воздуха, для этого нужны вентиляционные отверстия. Периодически яблоки нужно осматривать, при малейших признаках гнили убирать плоды. 

Лучше всего хранить яблоки в подвале при температуре воздуха не более +7 градусов. Желательно, чтобы влажность в помещении была как минимум 85%.

Если все условия соблюдены, яблоки собраны вовремя, они сохранят внешний вид, вкусовые качества и пользу до апреля.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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