Дачники рассказали о причинах изменения цвета листьев у роз

Сегодня я хочу рассказать вам о причинах изменения цвета листьев у роз, а также объяснить, как с этими изменениями бороться, а бороться с ними, поверьте, необходимо, если мы хотим сохранить наше растение в целости и сохранности.

Бледность листьев – сигнал о нехватке азота/меди:

Итак, бледность листвы свидетельствует о недостатке таким элементов, как азот или медь. Чтобы восполнить дефицит азота, подкормите растения аммиачной селитрой или мочевиной (1 ст.л. на 10 л воды).

Решить проблему с дефицитом меди поможет подкормка растений комплексным удобрением, в состав которого входит недостающий элемент – медь. К таким подкормкам относят, например, «Fertika Цветочное» или удобрение «ЛейКа» (для роз).

Красные листья у роз – сигнал о нехватке магния/калия:

При недостатке магния и калия наблюдается покраснение листвы (в случае с калием, лист сначала желтеет, а потом становится красно-фиолетовым).

Для восполнения дефицита магния можно использовать сульфат магния и золу, а восполнить недостаток калия поможет раствор калимагнезии или монофосфата калия (25-30 г на 10 л из расчета 4-5 л на розу). Через 7-10 дней растения нужно опрыскать сернокислым калием (10 г на 10 л).

Стоит отметить, что покраснения листьев говорят не только о дефиците элементов, но и о наличии грибковых заболеваний, например, стеблевого рака роз или ложной мучнистой росы. В первом случае, наилучшим решением будет избавление от заболевшего растения, рекомендую его выкорчевать и сжечь.

Во втором случае решение не столь радикально, здесь достаточно будет удалить пораженные участки растения и обработать последнее такими препаратами, как «Ревус», «Консенто» и «Превикур Энерджи».

Также я бы посоветовал обратить внимание на сорт растения, потому как бывают сорта для которых покраснения листьев является нормой. Вызвано это покраснение пигментом антоцианом, содержащемся в растении. Так что, прежде чем прибегать к радикальным мерам, изучите информацию о сорте вашего растения.

Фиолетовый цвет листьев – сигнал о недостатке фосфора:

Листья ваших роз приобрели фиолетовый оттенок? В данном случае, вы можете наблюдать последствия недостатка фосфора.Чтобы восполнить его нехватку, разведите 1 ч.л. суперфосфата в ведре воды и полейте куст розы под корень.

Желтый цвет листьев – сигнал о неправильном уходе:

Листья растений желтеют и в норме, однако часто листва становится желтой раньше времени. Почему? Все дело в неправильном уходе. Например, ваше растение может испытывать недостаток в солнечном свете, недостаток во влаге или наоборот, ее избыток.

Лучшем решением данной проблемы будет коррекция ухода за растением, понаблюдайте, чего не хватает вашей розе и дайте ей это.

Желтые листья

Листва также может пожелтеть из-за ржавчины, с ней можно легко справиться при помощи фунгицидов.

При недостатке железа тоже наблюдается пожелтение листьев, восполнить его можно подкормкой железосодержащими удобрениями.

Еще одна причина желтезны листьев – вредители. В борьбе с насекомыми хорошо зарекомендовали себя Фитоверм, Антиклещ, Битоксибациллин, Биотлин, Фуфанон-Нова, Актара.

Белый налет на листве: причины и пути решения:

Первая причина появления белого налета на листьях – мучнистая роса. Как с ней бороться? При слабом поражении опрысните растение 1%-ным раствором соды с добавлением мыла. При серьезном – обработайте растения Фитоспорином, Скором или Топазом.

Вторая причина появления налета – розанная цикадка. Чтобы избавиться от этого вредителя, используйте Биотлин, Фитоверм или Актару.

Почернение листьев: причины и пути решения:

Черная пятнистость – причина почернения листьев. В борьбе с ней помогут фунгициды. А чтобы избежать повторного заражения, не забудьте собрать и сжечь опавшие листья растения.

Итак, наш обзор причин изменения цвета листвы роз подошел к концу. Надеюсь, мой опыт оказался для вас полезным и я помог вам со спасением ваших растений. Кстати о растениях. Сталкивались ли вы с подобными проблемами при выращивании роз и как вы их решали? Поделитесь своим опытом в комментариях.