Огородники рассказали, как правильно выращивать морковь для начинающих

Огородникам со стажем я, пожалуй, не скажу ничего нового, но для тех, кто только постигает азы земледелия на шести сотках, она будет полезна.

Хотя этот овощ довольно неприхотлив, но есть определенные требования, которые стоит соблюдать:

выбирать солнечное место для посадки;

соблюдать севооборот;

отдавать предпочтение рыхлой и нейтральной по кислотности почве.

Готовить грядку следует еще осенью. Я перекапываю грунт, убирая по пути сорняки, и вношу удобрения, речной песок и доломитовую муку (раскисляю почву).

Посадка:

Определить срок посадки моркови поможет информация на пакетике с семенами. Сею этот овощ в то время, когда прогреется почва. Возвратные заморозки моркови не страшны, но влияют на хранение, поэтому посев во второй половине мая будет самым оптимальным для средней полосы.

Сеять семена можно в сухом виде, но если замочить их на пару дней, всходы появятся раньше.

Как я произвожу посев:

проделываю на грядке бороздки на расстоянии 14-16 см;

выбираю день без ветра;

проливаю бороздки водой;

сыплю семена в бороздки не слишком густо, но с расчетом на то, что взойдут не все (так чаще всего и бывает), чтобы не остаться без урожая; позже прореживаю несколько раз всходы;

засыпаю почвой бороздки и еще раз поливаю;

укрываю посадки пленкой (так морковь раньше взойдет), с появлением росточков пленку снимаю.

Уход:

Молодые всходы сорняки могут заполонить так, что морковь не выживет, поэтому регулярно ее пропалываю, а также рыхлю землю, чтобы корни «дышали».

Полив:

Морковь любит регулярное увлажнение на глубину, равной длине корнеплода. Я ее поливаю раз в неделю или чаще (это зависит от температуры воздуха). В начале роста увлажнение нужно более частое, но менее обильное, чем для взрослого овоща.

Подкормка:

При посадке моркови в плодородную почву ей достаточно питания. Дополнительно подкормить можно всего два раза за сезон с периодичностью в месяц после всходов. Обычно я вношу питание в виде зольного раствора. Можно употребить для этого нитрофоску.

Прореживание:

Поскольку сажаю семена достаточно густо, то приходится прореживать морковь до пяти раз в течение лета. Загущенные посадки не дадут корнеплодам развиваться интенсивно, морковь вырастет мелкой. Эту процедуру провожу после полива, чтобы растения легко доставались из почвы.

Выкапывать лучше в сухую погоду

Выкапываю корнеплоды в сухую погоду. Если осень дождливая, не затягиваю с уборкой, так как морковь может сгнить.

Такие простые правила по посадке и уходу за морковью помогут вырастить крупные и сочные овощи.