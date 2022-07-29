Дачники рассказали, как вырастить пышные и яркие цветки гортензии

Гортензия – декоративное растение, требующее внимательного ухода. Одно из условий этого ухода – подкормка лимонкой.

Каким образом осуществлять подкормку?

В первую очередь, определите степень кислотности почвы как раз в том месте, где кустарник растет. Если соцветия крупные, то можно обойтись и без внесения лимонной кислоты в грунт.

Вы также можете попробовать применять уксус, однако именно с лимонной кислотой легче всего избежать передозировки. Перед тем как подкармливать почву, протестируйте ее, вылив кислоту в месте рыхления: появление белой пены показывает, что произошла щелочная реакция.

Для этого необходимо:

Перекопать почву вокруг куста. Таким образом формируется приствольный круг. Затем вылейте раствор прямо на разрыхленную почву: он должен достаточно быстро заполнить поры. Формирование приствольного круга даст вам возможность удерживать раствор именно в пространстве, в которое проникают корни растения.

Затем приготовьте непосредственно раствор лимонки. При этом нужно учитывать, в каком состоянии находится растение. Лучше всего расходовать до двух столовых ложек кислоты на каждые десять литров воды. Так она быстро растворится.

При поливе лучше всего расходовать примерно пять литров приготовленного раствора на молодой куст и десять литров – на зрелый.

То, как часто осуществлять полив, определяется состоянием почвы и самих растений. Если условия требуют регулярно поддерживать кислую среду, полив нужно проводить каждый месяц.

Само внесение раствора поливом не считается. Эта мера помогает создать оптимальную среду в земле, поэтому удачным решением будет ее применение совместно с внесением удобрений.

Обратите внимание: лимонная кислота делает среду в два раза более кислой. Сначала при внесении действует сам раствор. Кислота разрушается, после чего продолжается эффект закисления.

Это действие обязательно нужно учитывать, когда вы определяете степень дозировки, готовя раствор.

Каким образом достичь изменения цвета соцветий на синий?

Для того чтобы добиться этого, во время вегетации внесите сульфат алюминия под корень, после чего добавьте еще калийного удобрения. Степень концентрации сульфата определяет степень посинения: чем выше первая, тем выше вторая.

Для подкормки вносите около десяти столовых ложек на каждые десять литров воды. В процессе полива расходуйте ведро раствора раз в две недели.

Чтобы степень кислотности почвы оставалась высокой, можно использовать не только лимонную, но и щавелевую кислоту. Оба вещества продаются в магазинах. Лимонная кислота лучше подходит для домашних условий.