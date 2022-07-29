Дачники рассказали о правильной обрезке усов клубники

Клубника на моем огороде занимает почетное место. Любимые сорта «Купчиха», «Краснодарская ранняя» и «Майская» как раз дают усы (в этом году в июле).

Когда начать?

Заметил за долгие годы садоводства: клубника дает хороший урожай, если усы удалять у нее два раза за сезон.

Первый раз обрезаю весной перед вегетацией. Так помогаю растению сохранить силы, чтобы завязались плоды. Бывало, что пропускал в некоторые годы: на этих кустах ягоды вырастали не такими крупными и сладкими.

Повторяю обрезку, когда клубника закончила плодоносить, причем убираю усы у основания. В этот период побеги очень крепкие, руками рвать не советую, чтобы не повредить растение. Использую секатор или садовые ножницы.

Да, есть садоводы, которые меняют кусты клубники раз в 3-4 года, поэтому и усы в таком случае обрезать нет нужны. Однако даже если не планируете оставлять на грядках «старичков», обрезка обогатит будущий урожай и сохранит его даже через несколько лет.

Размножаем клубнику усами:

Все усы я никогда не выкидываю, а использую самые лучшие для размножения. Важно выбрать крепкие экземпляры для посадки. Я обычно наблюдаю, какие кусты дают самые сладкие и крупные ягоды и когда урожай собран, подвязываю такие растения яркой ленточкой.

Усы отбираю длинные, в несколько розеток. На грядке делаю небольшой холмик и укореняю с побегом ту, которая ближе к розетке первого порядка, она и раньше заплодоносит. Остальное обрезаю и вместе с хлипкими и не пригодившимися усами выбрасываю в компостную яму.

Как еще укрепляют усы:

Иногда усы укрепляю не только в земле, но и другими способами: так же срезаю после плодоношения (обычно в июле, а самую крепкую укореняю в пластиковом стаканчике или торфяном горшочке (добавляю плодородную почву).

Центральную часть (ее еще называют сердечко) не углубляю. Ставлю емкости с растениями в теплицу, либо оставляю на подоконнике и регулярно поливаю кустики. Не переусердствуйте с поливом, иначе усы не приживутся.

Когда усы пустили корешки, я пересаживаю их на грядки, самое раннее в конце августа, а позднее – середина сентября. Выбираю пасмурные дни и высаживаю вечером, чтобы растения приживались быстрее.