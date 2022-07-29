Дачники рассказали, какие виды цветов способны вытеснить сорняки
Любой ухоженный газон и клумбу могут испортить сорняки. Они не только ухудшают внешний вид, но и забирают на себя полезные вещества из почвы.
Зеленые борцы с сорняками:
Отличным выбором для угнетения и ослабления сорняков будут почвопокровные и лиственные растения. Представители первых — очиток, камнеломка, живучка ползучая. Эти культуры лучше всего чувствуют себя в полутени, не требуют особого ухода и развиваются быстро.
Хоста, медуница, манжетка, чистец — лиственные растения, хорошо зарекомендовавшие себя в борьбе с сорняками. Эти посадки нужно разместить на солнце и обеспечить регулярным поливом.
Очиток редкий, помимо своего полезного действия, станет украшением любой клумбы. Эффектное растение предпочитает почвы, не обогащенные минеральными удобрениями. Желтые соцветия очитка собираются в прекрасный пушистый ковер. Под хостой же сорняки просто-напросто не вырастут. Она перетянет все ресурсы из почвы на себя.
Дицентра порадует вас бурным цветением и необычным внешним видом, который достигается за счет ее формы. Ей свойственны быстрый темп роста, активная адаптация и эффективная борьба со всеми растениями-вредителями.
Барвинок способен освежить композицию, омолодить старый сад, за что его и любят садоводы. Кроме того, разросшийся барвинок образует обширный ковер, который не позволяет сорнякам прорастать. Его сиреневые бутоны, гармонирующие с яркой листвой, украсят любую поляну.
Раскидистые кусты персикарии способны покрыть масштабную территорию и защитить ее не только от сорняков, но и от диких растений. Предпочитает влажные почвы и не имеет капризов в уходе.
Многолетник Брунера сибирская образует обширную корневую систему и за счет этого вытесняет сорняки. Растению не нужен специальный уход, а время его цветения — конец апреля.
При планировании альпийской горки или рокариев отдавайте предпочтение многолетним культурам. Растения обладают плотными, крепкими листьями, которые естественным образом не допускают роста сорняков. Кроме того, грядку с многолетниками не нужно пропалывать.
Учитывайте предпочтения культур по освещению. Так, астильбе китайской не будет комфортно в тени, а на солнце она быстро пустит корни и вытеснит все лишнее.
В полутени хорошо приживется бадан, невысокие кусты которого цветут с ранней весны до поздней осени. Рядом с растущим баданом не вырастет дикая трава, а само растение не будет требовать особых условий.
Опубликовано: Ангелина Крент
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