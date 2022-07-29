Дачники рассказали, как собрать два урожая с одного куста брокколи

В наше время очень популярной становится зелёная капуста, соцветиями похожая на цветную. Это брокколи. Очень полезный овощ, который под силу вырастить в любом виде грунта.

Какие сорта выбрать:

Прежде всего, чтобы получить два урожая с одного растения, к посадке брокколи приступаю в середине апреля.

Отдаю предпочтение таким сортам с ранними сроками созревания:

Тонус;

Линда;

Маратон.

Первые головки собираю весом до 400 г. Во второй раз растение формирует кочаны до 600 г. Замечу, что вкусовые качества отменные как у первого, так и у второго урожая.

Секрет заключается в том, что после срезки я усиленно поливаю и подкармливаю растения. Обязательно рыхлю, а затем мульчирую почву торфом.

Подкормки для длительного плодоношения:

Я высаживаю эту культуру на рыхлой, плодородной почве с нейтральной кислотностью и получаю отменный урожай с высокими вкусовыми качествами.

Чтобы продлить период плодоношения, придерживаюсь схемы внесения удобрений.

В самом начале вегетации вношу подкормки из расчета на 1 м2:

нитроаммофоска — 25 г;

настой коровяка — 1 часть на 10 частей воды;

птичий помет — 1:20.

Использую настои на основе одуванчика, крапивы и другой сорной травы. Беру из расчета 1 кг на 10 л воды, настаиваю 3 дня.

В период плодоношения отдаю предпочтение составам, которые содержат фосфор и калий.

Использую такие удобрения:

диаммофоска;

суперфосфат;

сульфат калия;

зола.

Золу применяю для опудривания кустов, не только подкармливая растения, но и защищая от вредителей. Также рассыпаю компонент под кустами или добавляю в травяные настои.

После срезки придерживаюсь схемы:

Первая подкормка коровяком.

Вторая — коровяком и золой.

Третья — монофосфатом калия.

Регулярно осуществляю полив и обработку растений от вредителей. Спустя некоторое время в пазухах появляются молодые побеги, на которых формируются новые соцветия.

После того, как снял первый урожай брокколи, обязательно провожу профилактическую обработку от насекомых:

тли;

паутинного клеща;

гусениц;

слизней.

Чаще всего использую народные средства, поскольку они безвредны для почвы и хорошо себя показывают в борьбе с вредителями.

Подготавливаю настой на основе чеснока. Для этого 100 г зубчиков мелко нарезаю и заливаю теплой водой. Закрываю плотно крышкой, оставляю на сутки в теплом темном месте. Полученное средство разбавляю в 10 л воды и опрыскиваю растения.

Эффективен настой из полыни. Для этого мелко рублю 1 кг травы, заливаю 10 л кипятка. Настаиваю в темном месте не менее суток. Перед обработкой брокколи, процеживаю, добавляю 25 г хозяйственного мыла, чтобы раствор как можно дольше оставался на листьях.

Итак, если не удалять брокколи с грядки сразу после обрезки, растение, при должном уходе, даст второй урожай. Для этого я тщательно подбираю сорта, подкармливаю и обрабатываю от вредителей.