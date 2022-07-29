Дачники рассказали, чем в июле стоит обработать яблони и груши

В сегодняшнем материале я хочу рассказать вам о том, чем эффективно обработать яблони и груши в саду против заболеваний и вредителей в разгар лета.

Какие болезни грозят плодовым деревьям летом?

Обычно, если вы по графику вносили все необходимые питательные подкормки, ваши деревья будут иметь достаточный иммунитет, чтобы сопротивляться большинству заболеваний.

Дополнительно в середине лета яблони и груши стоит защитить от следующих болезней:

Листовые пятнистости. Чаще всего это болезни грибковой природы. В случае сильного заражения пятнистость с листовых пластин переходит и на плоды, чем портит урожай. Заметив признаки поражения, необходимо срочно принимать меры.

За месяц до сбора урожая нужно провести санитарную образку, удалив все больные части растения. Здоровые же части нужно обработать специальным препаратом. Я использую «скор».

Парша — еще одна распространенная проблема плодовых деревьев. Если запустить проблему, зараженное дерево сбрасывает листья и плоды, а также не может сопротивляться более серьезным болезням. Для борьбы с паршой эффективно использовать препараты на основе меди. Я обрабатываю деревья раствором медного купороса.

Плодовая гниль — очень заразная болезнь, способная лишить большей части урожая. В качестве меры борьбы опрыскивайте деревья йодным раствором. Для приготовления 10 мл средства нужно развести в 10 литрах воды.

Какие вредители угрожают яблоням и грушам?

Большинство вредителей проявляют свою активность во время молодой листвы.

Однако есть и те, кто вовсе не против полакомиться созревающими плодами:

Плодожорка. Из-за блеклого внешнего вида вредителя очень трудно заметить. Во время цветения вредитель откладывает яйца, из которых появляются гусеницы, поедающие плоды. Чтобы справиться с вредителем, важно систематически убирать падалицу в приствольных кругах.

Можно установить ловчие пояса и провести обработку биологическим инсектицидом. Я предпочитаю «битоксибациллин». Более агрессивные препараты использовать во время созревания и сбора урожая защищено.

Тля. Этот вредитель активничает в течение всего сезона. Помогут обработки биологическими препаратами вроде «фитоверма». Ручной сбор вредителей и ловчие пояса также никто не отменял.

Плодовый падальщик — вредитель,поражающий не только яблони и груши, но также сливы и другие плодовые деревья. Чтобы не бороться с проблемой в разгар лета, важно не пропускать обработку сада перед цветением.

Если вы все же столкнулись с проблемой, не забывайте систематически срывать и сжигать пораженные плоды, рыхлить грунт в приствольных кругах и проводить опрыскивания пестицидами биологической группы.

Конечно, предупредить все болезни и атаки вредителей невозможно, однако внимательное отношение к плодовым деревьям и систематические обработки способны минимизировать риск поражения.