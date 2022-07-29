Дачники рассказали, как проводить летнюю обрезку черешни и вишни

В это время процедура носит не только санитарный или эстетический характер, но и позволяет значительно увеличить количество и качество урожая.

Выбираем время для обрезки вишни:

Сроки могут сдвигаться в зависимости от климатических особенностей региона, однако чаще всего оптимальное время для обрезки вишни — с конца июля и до середины августа. Как известно, урожай вишни формируется на побегах прошлого года, поэтому летняя обрезка станет залогом получения отличного урожая в следующем сезоне.

Выполняйте обрезку в сухой солнечный день и не забывайте обработать места срезов специальными средствами. В альтернативном варианте можно использовать обычную эмульсионную краску, подмешав к ней любой фунгицидный препарат.

Техника летней обрезки вишни:

Проводить обрезку вишни стоит не раньше чем дерево достигнет трехлетнего возраста. После этого стоит проводить умеренную обрезку, направленную на прореживание кроны и укорачивание прироста.

При проведении обрезки придерживайтесь следующих правил:

Для начала нужно провести санитарную обрезку с целью удаления сухих и поврежденных побегов, неправильно растущих ветвей и корневой поросли.

После этого нужно обрезать отплодоносившие побеги прошлого года. Молодые зеленые побеги, выросшие до полуметра достаточно укоротить до 30 сантиметров.

Если вишня слишком разрослась вверх, обрежьте верхушку до высоты 2,5 метра.

Скелетные ветви во время летней обрезки трогать не нужно, потому как дерево в этом случае моет серьезно пострадать. Процедуру лучше отложить на весну.

Цели и особенности летней обрезки черешни:

Летняя обрезка черешни также выполняется не просто для поддержания декоративности, но и для повышения показателей урожайности.

Пренебрегать обрезкой нельзя, потому как для черешни характерен неконтролируемый рост вверх и длинные негибкие побеги. Ежегодный прирост может достигать полутора метров. Если плодовое дерево не обрезать, его высота может превысить 10 метров. Уход и сбор урожая в этом случае будет очень трудным.

Сроки обрезки черешни примерно такие же, как и в случае с вишней. Сначала также следует провести санитарную обрезку, целью которой является удаление слабых ветвей, а также побегов с признаками заболеваний.

Не менее важно прореживать крону, удаляя неправильно растущие зеленые побеги. Такие ветви можно не срезать, а осторожно выламывать. Такой подход будет менее травматичным для дерева.

Завершать обрезку черешни необходимо укорачиванием ее длинного прироста текущего года. Такие ветви достаточно укоротить на треть длины.

Если вы будете выполнять летнюю обрезку вишни и черешни по всем правилам, то гарантированно останетесь довольны своим урожаем в следующем сезоне.