Огородники рассказали, как убирать лук, чтобы он хранился долго

Уборка лука репчатого – дело нехитрое, как кажется на первый взгляд. В действительности, важно знать точный срок созревания, технологию сбора, соблюдать подготовительные этапы.

Точная дата зависит от региона, почвы и погодных условий, поэтому рекомендую обратить внимание на общие признаки:

У полностью созревшего растения перья желтеют и полегают.

Луковица становится плотной и твердой.

Появляются сухие чешуйки, цвет которых зависит от сорта: золотой, фиолетовый, белый или коричневый.

Если слишком рано начать сбор урожая, то луковицы будут плохо храниться и совсем не долго.

Если слишком поздно, то растение пустит корни, что существенно снижает вкусовые качества.

С момента посадки до полного вызревания урожая, в среднем, проходит 2,5 месяца.

Если погода портится, наступают холода или затяжные дожди, но растение еще не готово к уборке, стимулирую процесс созревания:

Откапываю головки на половину, чтобы ускорить формирование чешуек.

Вилами слегка приподнимаю луковицы из земли, чтобы надорвать корни. Так происходит отток питательных веществ от перьев к головкам.

За 14 дней до сбора, полностью прекращаю полив — урожай значительно лучше хранится.

Чтобы лук дольше лежал, придерживаюсь правил:

Выбираю теплый, сухой день. Чтобы растение не получило лишнюю влагу, головки не начали гнить.

Поскольку у меня на участке легкий, песчаный грунт, достаю урожай, слегка потянув за ботву. Тем подписчикам, у кого глинистая местность, рекомендую слегка подкопать вилами и только потом тянуть за ботву.

Раскладываю лук в один слой на предварительно расстеленном брезенте. Оставляю урожай до вечера, давая ему подсохнуть.

Перед тем, как опустить в погреб, головки тщательно отряхиваю от земли.

Подготовка к зиме:

Одни мои подписчики сушат лук, заплетая ботву в косы и подвешивая на чердаке, в месте, где нет прямого солнечного света, но есть хорошая вентиляция. Процедура длится несколько недель.

Другие раскладывают на солнце, при условии хорошей погоды.

Я придерживаюсь таких правил:

Выкладываю головки в один слой под навесом.

Переворачиваю их каждый день.

Выбрасываю плоды с признаками гниения.

Переворачивая, не советую бить их друг об друга, чтобы отряхнуть землю. Такие экземпляры быстро начинают портиться.

Если ботва легко ломается, урожай готов к уборке.Тогда я обрезаю ботву, оставляя небольшую шейку, чтобы внутрь не попали бактерии.

Как хранить:

в корзинах;

деревянных ящика;

капроновых чулках;

сетках.

Главное, соблюдать условия:

температура не более 0оС;

влажность — 70%;

хорошая вентиляция;

периодический осмотр.

Итак, чтобы лук хранился долгое время, важно его правильно и своевременно собрать. Дождаться полного полегания ботвы, выбрать сухой день, подсушить урожай, не убирать плоды с признаками заболевания.