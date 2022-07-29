Огородники рассказали, как убирать лук, чтобы он хранился долго
Уборка лука репчатого – дело нехитрое, как кажется на первый взгляд. В действительности, важно знать точный срок созревания, технологию сбора, соблюдать подготовительные этапы.
Точная дата зависит от региона, почвы и погодных условий, поэтому рекомендую обратить внимание на общие признаки:
У полностью созревшего растения перья желтеют и полегают.
Луковица становится плотной и твердой.
Появляются сухие чешуйки, цвет которых зависит от сорта: золотой, фиолетовый, белый или коричневый.
Если слишком рано начать сбор урожая, то луковицы будут плохо храниться и совсем не долго.
Если слишком поздно, то растение пустит корни, что существенно снижает вкусовые качества.
С момента посадки до полного вызревания урожая, в среднем, проходит 2,5 месяца.
Если погода портится, наступают холода или затяжные дожди, но растение еще не готово к уборке, стимулирую процесс созревания:
Откапываю головки на половину, чтобы ускорить формирование чешуек.
Вилами слегка приподнимаю луковицы из земли, чтобы надорвать корни. Так происходит отток питательных веществ от перьев к головкам.
За 14 дней до сбора, полностью прекращаю полив — урожай значительно лучше хранится.
Чтобы лук дольше лежал, придерживаюсь правил:
Выбираю теплый, сухой день. Чтобы растение не получило лишнюю влагу, головки не начали гнить.
Поскольку у меня на участке легкий, песчаный грунт, достаю урожай, слегка потянув за ботву. Тем подписчикам, у кого глинистая местность, рекомендую слегка подкопать вилами и только потом тянуть за ботву.
Раскладываю лук в один слой на предварительно расстеленном брезенте. Оставляю урожай до вечера, давая ему подсохнуть.
Перед тем, как опустить в погреб, головки тщательно отряхиваю от земли.
Подготовка к зиме:
Одни мои подписчики сушат лук, заплетая ботву в косы и подвешивая на чердаке, в месте, где нет прямого солнечного света, но есть хорошая вентиляция. Процедура длится несколько недель.
Другие раскладывают на солнце, при условии хорошей погоды.
Я придерживаюсь таких правил:
Выкладываю головки в один слой под навесом.
Переворачиваю их каждый день.
Выбрасываю плоды с признаками гниения.
Переворачивая, не советую бить их друг об друга, чтобы отряхнуть землю. Такие экземпляры быстро начинают портиться.
Если ботва легко ломается, урожай готов к уборке.Тогда я обрезаю ботву, оставляя небольшую шейку, чтобы внутрь не попали бактерии.
Как хранить:
в корзинах;
деревянных ящика;
капроновых чулках;
сетках.
Главное, соблюдать условия:
температура не более 0оС;
влажность — 70%;
хорошая вентиляция;
периодический осмотр.
Итак, чтобы лук хранился долгое время, важно его правильно и своевременно собрать. Дождаться полного полегания ботвы, выбрать сухой день, подсушить урожай, не убирать плоды с признаками заболевания.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Джо Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Огородники рассказали, как правильно собирать плоды томатов
National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США