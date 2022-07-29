Дачники рассказали, как правильно собирать и хранить лук
Казалось бы, нет ничего проще, чем просто собрать урожай лука. Однако и в этом вопросе есть свои нюансы. Лук нужно не только правильно собрать, но и подготовить и отправить на хранение.
Понять что лук действительно пора собирать можно по характерным признакам:
Перья пожелтели и наклонились к почве.
Шейка стала сухой.
Кожура начала шелушиться.
Однако бывает так, что время сбора подходит, начинаются осенний дожди, а урожай еще не готов.
В таком случае можно использовать несколько проверенных приемов, ускоряющих созревание:
Прекратить полив за пару недель до предполагаемого сбора урожая.
Подкопать корни, немного приподнимая лук вилами.
При глубокой посадке можно немного оголить луковицу.
Время уборки будут различаться в зависимости от того, какой конкретно лук вы выращиваете:
Севок. Четких дат уборки нет, однако нужно успеть до прихода первых отрицательных температур. Как только вы заметили что шейка истончилась, можно начинать собирать.
Репчатый лук. Если вы посадили лук в мае, время уборки подойдет в июле. На сроки созревания большое влияние оказывают климатические особенности региона выращивания. В среднем с момента посева до сбора урожая проходит чуть больше двух месяцев.
Озимый лук. Сроки уборки такого лука наступают на пару месяцев раньше, чем обычного. Основная прелесть озимого лука в том, что он созревает до того, как успевает проявить свою активность луковая муха. Чтобы собрать урожай вовремя, стоит убедиться что перья подсохли, а шейка стала тоньше.
Лук-порей. Время сбора этого вида наступает обычно к октябрю. Чтобы головки стали более белыми, за пару недель до сбора урожая нижнюю часть нужно присыпать грунтом и накрыть материалом, пропускающим свет.
Собирать урожай любого лука стоит солнечную сухую погоду. Важно чтобы грунт был также сухим.
Особенности подготовки к хранению:
Залогом успешного хранения станет правильная сушка и обрезка перьев. После сбора урожая лук нужно выносить и раскладывать на солнце в течении минимум двух недель. При этом стоит периодически переворачивать головки.
В ночные часы лук урожай нужно оставлять в теплом сухом помещении, чтобы утренняя влажность не нанесла урона луковицам.
Перед оправкой на хранение урожай нужно тщательно рассортировать и избавиться от всех поврежденных экземпляров. Когда лук подсохнет можно приступать к обрезке перьев. Не стоит делать это сразу после того как вы собрали урожай с грядки.
В случае с пореем корни нужно укоротить корни до двух сантиметров, а перья — примерно на 2/3 длины.
Для хранения высушенного лука можно использовать ящики с обязательными отверстиями для вентиляции. Вместо ящиков можно использовать мешки из ткани или просто связывать лук в пучки и подвешивать под потолок, если позволяет место.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Джо Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Огородники рассказали, как правильно собирать плоды томатов
National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США