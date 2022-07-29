Дачники рассказали, как правильно собирать и хранить лук

Казалось бы, нет ничего проще, чем просто собрать урожай лука. Однако и в этом вопросе есть свои нюансы. Лук нужно не только правильно собрать, но и подготовить и отправить на хранение.

Понять что лук действительно пора собирать можно по характерным признакам:

Перья пожелтели и наклонились к почве.

Шейка стала сухой.

Кожура начала шелушиться.

Однако бывает так, что время сбора подходит, начинаются осенний дожди, а урожай еще не готов.

В таком случае можно использовать несколько проверенных приемов, ускоряющих созревание:

Прекратить полив за пару недель до предполагаемого сбора урожая.

Подкопать корни, немного приподнимая лук вилами.

При глубокой посадке можно немного оголить луковицу.

Время уборки будут различаться в зависимости от того, какой конкретно лук вы выращиваете:

Севок. Четких дат уборки нет, однако нужно успеть до прихода первых отрицательных температур. Как только вы заметили что шейка истончилась, можно начинать собирать.

Репчатый лук. Если вы посадили лук в мае, время уборки подойдет в июле. На сроки созревания большое влияние оказывают климатические особенности региона выращивания. В среднем с момента посева до сбора урожая проходит чуть больше двух месяцев.

Озимый лук. Сроки уборки такого лука наступают на пару месяцев раньше, чем обычного. Основная прелесть озимого лука в том, что он созревает до того, как успевает проявить свою активность луковая муха. Чтобы собрать урожай вовремя, стоит убедиться что перья подсохли, а шейка стала тоньше.

Лук-порей. Время сбора этого вида наступает обычно к октябрю. Чтобы головки стали более белыми, за пару недель до сбора урожая нижнюю часть нужно присыпать грунтом и накрыть материалом, пропускающим свет.

Собирать урожай любого лука стоит солнечную сухую погоду. Важно чтобы грунт был также сухим.

Особенности подготовки к хранению:

Залогом успешного хранения станет правильная сушка и обрезка перьев. После сбора урожая лук нужно выносить и раскладывать на солнце в течении минимум двух недель. При этом стоит периодически переворачивать головки.

В ночные часы лук урожай нужно оставлять в теплом сухом помещении, чтобы утренняя влажность не нанесла урона луковицам.

Перед оправкой на хранение урожай нужно тщательно рассортировать и избавиться от всех поврежденных экземпляров. Когда лук подсохнет можно приступать к обрезке перьев. Не стоит делать это сразу после того как вы собрали урожай с грядки.

В случае с пореем корни нужно укоротить корни до двух сантиметров, а перья — примерно на 2/3 длины.

Для хранения высушенного лука можно использовать ящики с обязательными отверстиями для вентиляции. Вместо ящиков можно использовать мешки из ткани или просто связывать лук в пучки и подвешивать под потолок, если позволяет место.