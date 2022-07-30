Огородники рассказали, как продлить плодоношение огурцов до заморозков
Чтобы продлить плодоношение огурцов до поздней осени не нужна магия, ведь эта тропическая лиана имеет достаточно длительный период жизни.
Можно применять химические препараты, а можно использовать народные рецепты с проверенной эффективностью. Предлагаем вашему вниманию 2 надежных варианта.
Заварите в 1 л воды 200 г луковой шелухи, дайте настояться в течение 0,5-1 часа. Полученный настой разведите в 20 л холодной воды, полейте им огуречник из расчета 0,5 л на 1 растение. Оставшийся настой процедите и используйте для опрыскивания листьев. Такая луковая обработка обеспечит надежную защиту растений от болезней и вредителей.
Если ваш участок находится вблизи леса, соберите 300 г сосновых веток, заварите в 1 л воды, оставьте на 0,5 часа. Затем разведите в 20 л холодной воды, полейте почву из расчета 0,5 л на 1 растение. Приготовленным раствором можно также провести дополнительную обработку по листу.
К концу лета, как правило, корни огуречных лиан слабее реагируют на корневые подкормки. Поэтому проведите листовую обработку, добавив к 10 л разведенного отвара из луковой шелухи либо сосновых веток 1 ст.л. любого комплексного удобрения.
Опубликовано: Ангелина Крент
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