Белый дом: США могут включить Россию в список стран-спонсоров терроризма

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США могут включить Россию в список террористических государств.

Пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной ведомственный брифинг, в ходе которого сообщила, что правительство Соединённых Штатов рассматривает возможность признания России государством-спонсором терроризма. Соответствующая резолюция уже принята нижней палатой парламента США, теперь её должен одобрить Госдеп.

Лидер пресс-службы Путина Дмитрий Песков предупредил, что признание России террористическим государством значительно ухудшит отношения между Россией и США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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