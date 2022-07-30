Белый дом: США могут включить Россию в список стран-спонсоров терроризма
Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США могут включить Россию в список террористических государств.
Пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной ведомственный брифинг, в ходе которого сообщила, что правительство Соединённых Штатов рассматривает возможность признания России государством-спонсором терроризма. Соответствующая резолюция уже принята нижней палатой парламента США, теперь её должен одобрить Госдеп.
Лидер пресс-службы Путина Дмитрий Песков предупредил, что признание России террористическим государством значительно ухудшит отношения между Россией и США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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