Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США могут включить Россию в список террористических государств.

Пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной ведомственный брифинг, в ходе которого сообщила, что правительство Соединённых Штатов рассматривает возможность признания России государством-спонсором терроризма. Соответствующая резолюция уже принята нижней палатой парламента США, теперь её должен одобрить Госдеп.

Лидер пресс-службы Путина Дмитрий Песков предупредил, что признание России террористическим государством значительно ухудшит отношения между Россией и США.