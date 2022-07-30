Джо Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году

Возглавляющая пресс-службу Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден будет баллотироваться на пост президента в США в 2024 году.

30 июля лидер пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден хочет вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Соответствующие выборы должны пройти в 2024 году. Примечательно, что экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, который уже участвовал в гонке за пост главы государства с Байденом, тоже намекнул на своё очередное участие в выборах.

Сама Карин Жан-Пьер признаёт, что по данным соцопросов, рейтинги одобрения политики Джо Байдена невелики, но он все равно хочет переизбраться на пост президента.