Боррель: ЕС наполовину сократил покупку газа у России после начала спецоперации

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Евросоюз наполовину снизил импорт российского газа после начала боевых действий в Украине.

Жозеп Боррель дал интервью немецкой газете Deutsche Welle, признанной в России иноагентом, где заявил, что после старта российской спецоперации в Украине страны Европейского союза сократили уровень закупки газа у РФ с сорока до двадцати процентов.

При этом Боррель утверждает, что европейский страны хотят снизить свою зависимость от российского газа до нуля, однако ЕС не в состоянии совершить подобный акт за одну ночь, поскольку весь Европейский союз вынужден долго готовиться к отказу от энергоресурсов, поставляемых Россией.