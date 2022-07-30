Пентагон заключил контракт по разработке ПВО на сумму в $3,3 миллиарда

Американский Пентагон подписал контракт о разработке собственных систем ПВО для Соединённых Штатов.

30 июля стало известно, что американское оборонное ведомство "Пентагон" и местная компания Northrop Grumman Systems Corp заключили контракт о разработке систем противовоздушной обороны, позволяющих защитить воздушное пространство США. По данным Пентагона, сумма сделки составила 3,3 миллиарда долларов.

В рамках контракта США хотят за пять лет создать систему Ground-based Midcourse Defense, которая будет располагаться в Калифорнии и на Аляске, позволяя Штатам перехватывать вражеские ракеты большой дальности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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