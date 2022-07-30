Глава ДНР Пушилин может поехать в Северную Корею для встречи с Ким Чен Ыном

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил о намерениях посетить КНДР.

Министр иностранных дел ДНР Ольга Макеева сообщила, что глава республики Денис Пушилин изъявил желание посетить территорию Северной Кореи в рамках укрепления дипломатических отношений между Донецком и Пхеньяном. Также Пушилин заявил, что хочет провести личную встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Накануне Министерство иностранных дел Северной Кореи официально признало независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Это произошло после того, как суверенитет ДНР и ЛНР признало правительство Сирии. Примечательно, что после данного инцидента Киев разорвал дипломатические отношения с Дамаском.