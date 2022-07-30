Украина готова отправить первые зерновозы, 17 уже загружено в порту Одессы
Владимир Зеленский уверяет, что Украина готова экспортировать зерно и ждет только сигнала своих партнеров. В пятницу президент Украины посетил порт в Одессе, где идет отгрузка украинского зерна, сообщает "Интерфакс-Украина".
Президент Украины отметил, что порт работает и Украина полностью готова начать экспорт. По его словам, эта информация была передана партнерам в Турции и ООН. Министр инфраструктуры Украины находится в постоянном контакте с ними.
"Ждем сигнала, что можно начинать. Экспорт должен начаться сегодня или завтра", - отметил Владимир Зеленский.
Во время визита украинских властей в Одесский порт министр инфраструктуры Александр Кубраков также убедился, что Украина готова к экспорту зерна.
"Мы надеемся получить сегодня подтверждение от Организации Объединенных Наций относительно предлагаемого коридора для пересечения судов через Черное море в направлении Босфора, и тогда мы будем готовы. Надеюсь, первые корабли покинут наши порты до конца этой недели", - заявил Кубраков.
В порту Одессы 17 судов с украинским зерном. Всего в Украине около 20 миллионов тонн зерна. Без него некоторым регионам мира грозит продовольственный кризис.
Перевозка украинского зерна также стала предметом переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Блинкен напомнил главе российской дипломатии, что мир ожидает от России выполнения своих обязательств по заключенному в Турции договору с Украиной о разблокировании экспорта украинского зерна морем.
Экспорт блокируется ВМФ России. Неделю назад Россия обязалась перед Турцией и ООН разблокировать украинские порты.
Опубликовано: Николай Скира
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