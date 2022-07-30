CNN: ВСУ не смогут совершить успешное контрнаступление на юг Украины

Издание CNN сообщает, что украинское контрнаступление в южной части страны вероятнее всего будет провальным.

Американское информагентство CNN взяло интервью у солдат ВСУ, дислоцированных в Николаеве, которые выразили сомнение в успешности будущего контрнаступления собственной армии на южные участки фронта в Херсоне и Запорожской области. Представители ВСУ сообщают, что у ВС России было несколько месяцев, чтобы создать три эшелона обороны в обоих регионах.

Также агентство CNN указывает, что южные земли Украины являются открытой степью, на которой российским военным будет просто гасить контрнаступление ВСУ из артиллерии. Кроме того, Запад до сих пор не поставил Украине оружие для наземных наступательных операций, а прикрытие авиацией с воздуха у ВСУ полностью отсутствует.