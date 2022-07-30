У берегов Израиля найдена римская монета с изображением богини Луны

Считается, что бронзовая монета, датируемая правлением императора Антонина Пия в середине II века нашей эры, является частью денежной серии с оттиском различных знаков зодиака.

Бронзовая монета, отчеканенная в Александрии в 146 году, во время правления римского императора Антонина Пия (138-161 гг. н.э.), была обнаружена в Средиземном море недалеко от Хайфы, сообщило Управление древностей Израиля (IAA).

«Чрезвычайно хорошо сохранившаяся», по мнению израильских археологов, на реверсе этой монеты изображена Луна, римская богиня луны, связанная со знаком зодиака Рак.

«Это первый случай, когда такой предмет был обнаружен у берегов Израиля», — рассказал Джейкоб Шарвит, директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля.