Китай проводит учения в Тайваньском проливе, чтобы не допустить визита Пелоси в Тайбэй

Пекин считает, что визит Нэнси Пелоси будет серьезной провокацией, и уже несколько дней угрожает «последствиями», если она осуществит ранее заявленные намерения.

Китай объявил в субботу, 30 июля, об организации военных учений с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Эта инициатива была предпринята накануне возможного скандального визита лидера американских депутатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Маневры пройдут в непосредственной близости от побережья Китая.

Китай считает Тайвань одной из своих провинций, которую ему еще предстоит успешно воссоединить с остальной частью своей территории.

Выступая против любых инициатив, придающих тайваньским властям международную легитимность, Пекин против любых официальных контактов между Тайванем и другими странами.

Официальные лица США часто посещают остров, но Китай считает визит Нэнси Пелоси, одной из самых высоких фигур в политике США, серьезной провокацией.

В этом контексте китайские власти, отвечающие за безопасность на море, объявили, что «военные учения» будут организованы в субботу у острова Пинтан в китайской провинции Фуцзянь, расположенной напротив Тайваня.

«Будут проведены боевые стрельбы, и любой вход в эти воды будет запрещен», — заявили военные. Пинтань — ближайшая к Тайваню территория, контролируемая Китайской Народной Республикой. Район учений находится примерно в 120 километрах от тайваньского побережья.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что его страна и Китай «разумно» уладят свои разногласия по Тайваню. Вашингтон не имеет дипломатических отношений с Тайбэем и признает коммунистический режим в Пекине. Но Соединенные Штаты продают острову оружие и поддерживают негласно его демократическийрежим.

Потенциальная поездка Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться в ближайшие несколько дней. Генерал Марк Милли, начальник штаба армии США, заявил прессе, что, если она попросит о «военной поддержке», он сделает все необходимое, чтобы обеспечить «безопасный ход ее визита».