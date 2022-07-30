Тунис вызвал поверенного в делах США после негативных комментариев результатов референдума

Американского поверенного в делах вызвали в МИД Туниса для вручения протеста из-за вмешательства во внутренние дела Туниса.

Поверенная в делах США в Тунисе Наташа Франчески получила приглашение в МИД Туниса после коммюнике Госсекретаря Энтони Блинкена о политическом процессе в Тунисе, и неприемлемых заявлений только назначенного американского посла в Тунисе Джоуи Худа, говорится в пресс-релизе тунисского министерства.

Министр Осман Джеранди осудил недопустимое вмешательство во внутренние национальные дела и выразил удивление по поводу заявлений, которые «совершенно не отражают реальности ситуации в Тунисе».

Напомним, что в референдуме по новой конституции Туниса при явке в 30,5% за изменения проголосовали 95% избирателей.

В среду Джоуи Худ, назначенный послом в Тунисе, посетовал перед Комитетом по иностранным делам Сената США о «вызывающей тревогу эрозии демократических стандартов и основных свобод за последний год (в Тунисе)».

«Действия президента Кайса Сайеда за последний год по приостановке демократического правления и консолидации исполнительной власти вызвали серьезные вопросы», — отметил он.

Госсекретарь США Блинкен в своем аккаунте в Твиттере заявил, что «решительно поддерживает демократические устремления тунисского народа, инклюзивный и прозрачный процесс реформ имеет решающее значение для восстановления доверия миллионов тунисцев, как тех, кто не участвовал в референдуме и тех, кто выступал против новой Конституции».