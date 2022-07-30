Илон Маск подал встречный иск против Twitter

В споре о поглощении Twitter высокотехнологичный миллиардер Илон Маск ответил встречным иском против управления компании.

Маск подал «конфиденциальный» иск в суд Делавэра, в котором Twitter предъявляет иск основателю производителя электромобилей Tesla , сообщили в суде.

Маск ссылается на некие материалы поверки и указывает, что в службе коротких сообщений слишком много спама и фейковых аакаунтов.

Управление Twitter в свою очередь требует от миллиардера завершения ранее озвученной сделки по поглощению компании.

Первое слушание в суде Делавэра назначено на 17 октября.