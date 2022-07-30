«Газпром» обвиняет Siemens в срыве контракта по ремонту турбины для «Северного потока-1»

Замглавы российской компании "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что передача Канадой турбины для "Северного потока-1" Германии не соответствовала контракту, сообщает ТАСС.

Маркелов утверждает, что компания Siemens, проводившая сервисные работы, устранила лишь четверть проблем. Кроме того, "Газпром" должен направил в Siemens 10 писем с жалобами на другие турбины, нуждающиеся в ремонте.

В Siemens не стали комментировать заявления Маркелова, но в среду компания заявила, что не имеет доступа к турбинам на месте и не получала никакой информации от "Газпрома" о повреждениях.

Siemens также ранее подчеркивал, что именно "Газпром" должен заполнить таможенные документы для возврата застрявшей в Германии турбины.

Турбины для "Северного потока-1" были отремонтированы в Монреале и переданы Германии после решения правительства Канады об исключительном снятии санкций 9 июля для обеспечения непрерывности поставок газа из России.

Со среды "Газпром" сократил поставки газа в Германию по "Северному потоку-1", проходящему по дну Балтийского моря, примерно до 20 процентов от номинальной пропускной способности газопровода. Российская компания утверждает, что ей пришлось отключить еще одну турбину на главной газокомпрессорной станции.

Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиан Хоффманн заявил, что технических причин, оправдывающих сокращение поставок газа из России, нет.