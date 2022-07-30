В Иране сильные ураганы убили 56 человек, десятки пропали без вести
На смену проливным дождям и наводнениям в Иране пришли сильные ураганы, коорые также повлекли человеческие жертвы.
В Иране число погибших после сильных ураганов возросло как минимум до 56 человек в течение 48 часов, сообщил в субботу представитель Красного Полумесяца.
Десятки человек числятся пропавшими без вести в столице Тегеране и четырех других провинциях, по словам представителя новостного портала «Entechab».
Полиция перекрыла несколько проселочных дорог, поскольку в некоторых провинциях штормы также привели к оползням. Поскольку в субботу по всей стране также ожидаются ураганы, местные власти опасаются новых жертв.
За последние 48 часов сотни семей остались без крова. Правительство при президенте Эбрагиме Раиси пообещало финансовую помощь пострадавшим.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
В США вслед за Россией отменили все концерты Little Big
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Spiegel: журналисты бунтуют что министры Франции не соблюдают правила энергосбережения
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ