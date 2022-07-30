В Иране сильные ураганы убили 56 человек, десятки пропали без вести

На смену проливным дождям и наводнениям в Иране пришли сильные ураганы, коорые также повлекли человеческие жертвы.

В Иране число погибших после сильных ураганов возросло как минимум до 56 человек в течение 48 часов, сообщил в субботу представитель Красного Полумесяца.

Десятки человек числятся пропавшими без вести в столице Тегеране и четырех других провинциях, по словам представителя новостного портала «Entechab».

Полиция перекрыла несколько проселочных дорог, поскольку в некоторых провинциях штормы также привели к оползням. Поскольку в субботу по всей стране также ожидаются ураганы, местные власти опасаются новых жертв.

За последние 48 часов сотни семей остались без крова. Правительство при президенте Эбрагиме Раиси пообещало финансовую помощь пострадавшим.

