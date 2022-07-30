В Ираке полиция применила слезоточивый газ против сторонников шиитского лидера Садра
Демонстранты осуждают кандидатуру на пост премьер-министра Мохамеда Чиа аль-Судани, считающегося приближенным к бывшему главе правительства Нури аль-Малики.
В субботу иракские силы безопасности применили слезоточивый газ против нескольких тысяч сторонников влиятельного шиитского лидера Муктады Садра, которые пытались получить доступ в зеленую зону Багдада.
В Ираке спустя десять после выборов в законодательные органы наметился полный политический тупик.
Шитский лидер Муктада Садр начал кампанию максимального давления против своих противников, отвергнув их кандидатуру на пост главы правительства.
Размахивая иракскими флагами и портретами своего религиозного лидера, несколько тысяч демонстрантов собрались в субботу у входа на мост в Багдаде, ведущий в зеленую зону, где расположены правительственные учреждения и посольства, отмечают журналисты AFP.
Они сообщают, что нескольким десяткам из протестующих удалось добраться до входа в зеленую зону, перейдя мост Республики и преодолев несколько бетонных блоков преграждающих путь.
Здесь силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, а также использовали водометы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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