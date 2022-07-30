Министр обороны Азербайджана приказал привести армию в боевую готовность для войны с Арменией

Глава Минобороны Азербайджана отдал приказ о приведении армии в боевую готовность.

По приказу главы Министерства обороны Азербайджана вооруженные силы страны приведены в состояние боевой готовности.

Он заявил, что войска страны должны быть готовы к немедленному реагированию на возможные провокации со стороны Армении.

Также отметим, что утром 10 июля войска Азербайджана были обстреляны армянскими вооруженными силами. Такое заявление сделали в Баку.

При этом армянская сторона всячески отрицает обвинения в свой адрес.

Также в Армении заявили, что ситуация на границе с Азербайджаном является спокойной и находится под контролем.