Немецкий министр Германн критикует упущенные возможности для мира с Россией
На фоне войны на Украине министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн предостерег от одностороннего взгляда на роль России и Запада.
Военные конфликты и участие в войнах последних 30 лет не оправдывают представления о том, что только Россия, «воинственная» и «злая», неоднократно отстаивала свои интересы с помощью военной силы», — пишет Германн в своем исследовании о войне, которое оказалось в распоряжении Немецкого агентства печати.
«В частности, интервенция США принесла много разрушений вместо мира и демократии», - отмечает политик.
Опубликовано: Тарас Медведев
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