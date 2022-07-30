Немецкий министр Германн критикует упущенные возможности для мира с Россией

На фоне войны на Украине министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн предостерег от одностороннего взгляда на роль России и Запада.

Военные конфликты и участие в войнах последних 30 лет не оправдывают представления о том, что только Россия, «воинственная» и «злая», неоднократно отстаивала свои интересы с помощью военной силы», — пишет Германн в своем исследовании о войне, которое оказалось в распоряжении Немецкого агентства печати.

«В частности, интервенция США принесла много разрушений вместо мира и демократии», - отмечает политик.