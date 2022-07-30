Британская компания Lloyd's застраховала экспорт зерна из Украины
Британская компания Lloyd's страхует суда, экспортирующие зерно из Украины по открывшемуся морскому, гуманитарному коридору.
Это еще один важный шаг к тому, чтобы зерно могло покидать черноморские порты после знаменательного соглашения ООН, заключенного на прошлой неделе», — заявила в пятницу вечером министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали соглашение об освобождении путей для экспорта зерна.
Тем не менее, судовладельцы и бизнесмены предупредили, что не могут плавать по заминированным водам без гарантий безопасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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