Украинские губернаторы жалуются на обстрелы инфраструктуры, которую ВСУ превратили в свои укрепления

Украинские власти заявили в субботу, Россия провела атаки на несколько населенных пунктов на юге и востоке Украины, в результате чего погиб один человек в Николаеве и разрушена школа в Харькове.

В ночь с пятницы на субботу один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения в результате обстрела жилого массива в Николаеве, где были повреждены несколько зданий, сообщил в субботу губернатор области Виталий Ким в Telegram.

В Харькове три ракеты упали ночью на школу, сообщил мэр города Игорь Терехов. Главное здание было разрушено, отметил он в Telegram. По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, в ночь с пятницы на субботу по Харькову было выпущено не менее пяти ракет.

Удары также нанесены по населенным пунктам Никополь и Червоногригоровка в Днепропетровской области, где обошлось без жертв, говорится в утреннем заявлении украинского президента в субботу.

В рамках контрнаступления в Херсонской области, в значительной степени оккупированной русскими с начала войны, «Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по складам и позициям российских военнослужащих в Чернобаевке, Новой Каховке, Брыловке, а также вокруг Берислава и Каховки», сообщает офис на Банковой.