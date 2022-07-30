Впервые с начала спецоперации в Украине глава МИД РФ Лавров поговорил с госсекретарем США Блинкеном
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели свой первый телефонный разговор с начала спецоперации РФ в Украине, сообщает Reuters.
Одной из главных тем разговора стало предложение американцев об обмене пленными. Пока неизвестно, какова позиция России по этому поводу. Российское министерство призывает к переговорам в рамках "молчаливой дипломатии".
Пол Уилан осужден в России по обвинению в шпионаже. В 2020 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы. В свою очередь, американская баскетболистка Бриттни Гринер была задержана в феврале в московском аэропорту за то, что у нее были картриджи для испарителей, содержащие гашишное масло (экстракт марихуаны). Звезде лиги WNBA грозит до 10 лет тюрьмы.
Несколько дней назад Госдепартамент США объявил о "значительном предложении", сделанном россиянам. По неофициальным сообщениям CNN, американцы предложили Москве выдать российского торговца оружием Виктора Бута , который десять лет назад был приговорен нью-йоркским судом к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере 15 миллионов долларов.
"Я разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым. У нас был честный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял важное предложение, которое мы сделали в отношении Пола Уилана и Бритни Гринер", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как он подчеркнул, "мир ожидает от России выполнения своих обязательств по заключенному ею соглашению с Украиной, Турцией и ООН о поставках зерна из Украины".
В ответ на вопросы журналистов госсекретарь США отказался процитировать реакцию Сергея Лаврова на предложение об освобождении американцев.
Заявление о переговорах Блинкена и Лаврова распространило также МИД России. Было подчеркнуто, что переговоры были инициированы американской стороной.
Как неофициально сообщает Reuters, россияне, помимо Виктора Бута, требуют также передачи Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Опубликовано: Николай Скира
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