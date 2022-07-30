В Багдаде правительственная оппозиция вновь штурмовала здание парламента страны

В иракской столице Багдаде демонстранты вновь вошли в здание парламента. Об этом сообщает государственное информационное агентство INA в субботу.

Как сообщают очевидцы, силовики попытались оттеснить многочисленных сторонников влиятельного шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра в строго охраняемой Зеленой зоне слезоточивым газом.

По данным Минздрава, пострадали не менее 60 человек.

Многочисленные правительственные учреждения и иракский парламент, а также несколько посольств, в том числе дипломатическая миссия США, расположены в Зеленой зоне площадью около десяти квадратных километров в центре Багдада.