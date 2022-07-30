В Багдаде правительственная оппозиция вновь штурмовала здание парламента страны
В иракской столице Багдаде демонстранты вновь вошли в здание парламента. Об этом сообщает государственное информационное агентство INA в субботу.
Как сообщают очевидцы, силовики попытались оттеснить многочисленных сторонников влиятельного шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра в строго охраняемой Зеленой зоне слезоточивым газом.
По данным Минздрава, пострадали не менее 60 человек.
Многочисленные правительственные учреждения и иракский парламент, а также несколько посольств, в том числе дипломатическая миссия США, расположены в Зеленой зоне площадью около десяти квадратных километров в центре Багдада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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