Отопление в Германии становится роскошью: €3 тыс. вместо €1 тыс

Немецкий город Ганновер представил план энергосбережения. В городской ратуше будет темно. Придется экономить и частным домохозяйствам. Или платить намного больше.

Осенью 2021 года киловатт-час в Германии стоил в среднем около шести центов. В настоящее время она составляет чуть более 13 центов, но в разных регионах страны цена также может быть намного выше. Например, немецкий энергетический гигант Vattenfall взимает с новых клиентов в Берлине 25 центов за киловатт-час.

С 1 октября электричество станет еще дороже, а все потребители газа будут платить дополнительно пять центов за киловатт-час в рамках солидарной надбавки. Она предназначена для импортеров газа, которые получают меньше газа из России и поэтому вынуждены покупать его дороже в других местах.

Импортер газа Uniper находится в таком ужасном финансовом положении, что правительству пришлось ему помочь.