Отопление в Германии становится роскошью: €3 тыс. вместо €1 тыс
Немецкий город Ганновер представил план энергосбережения. В городской ратуше будет темно. Придется экономить и частным домохозяйствам. Или платить намного больше.
Осенью 2021 года киловатт-час в Германии стоил в среднем около шести центов. В настоящее время она составляет чуть более 13 центов, но в разных регионах страны цена также может быть намного выше. Например, немецкий энергетический гигант Vattenfall взимает с новых клиентов в Берлине 25 центов за киловатт-час.
С 1 октября электричество станет еще дороже, а все потребители газа будут платить дополнительно пять центов за киловатт-час в рамках солидарной надбавки. Она предназначена для импортеров газа, которые получают меньше газа из России и поэтому вынуждены покупать его дороже в других местах.
Импортер газа Uniper находится в таком ужасном финансовом положении, что правительству пришлось ему помочь.
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Средняя семья из четырех человек в квартире площадью 100 квадратных метров, потребляющая 18 000 киловатт-часов в год, прошлой осенью платила за природный газ 1080 евро. Если учесть текущую цену на газ и прибавить к ней пять центов надбавки, то теперь она будет платить за газ целых 3240 евро. Это соответствует среднемесячному доходу в Германии.
Хотя летом в Германии все еще тепло и большинство радиаторов отключено, все больше и больше арендаторов и домовладельцев осознают, что с осени может быть очень сложно. Заменить газовую систему отопления сейчас вряд ли получится. Отопительный сезон начинается через три месяца.
Дровадля камина, переносные тепловентиляторы, обогреватели и инфракрасные обогреватели уже распроданы в некоторых магазинах товаров для дома и электротоваров. Эксперты предупреждают, что национальная энергосистема не приспособлена к такой большой дополнительной нагрузке от этих устройств и что в холодные дни возможны перегрузки локальной сети.
В течение нескольких месяцев министр экономики Роберт Хабек призывал жителей Германии экономить энергию.
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Столица Нижней Саксонии Ганновер был одним из первых городов Германии, выдвинувших конкретный план сбережений. В предстоящий отопительный период температура в помещениях общественных зданий должна быть не выше 20 градусов, а в технических и складских помещениях она будет снижена еще больше и составит от 10 до 15 градусов.
Памятники в Ганновере также больше не будут подсвечиваться, а все общественные фонтаны должны быть отключены. В бассейнах под открытым небом, а также в спортивных залах и тренажерных залах в душах больше не будет горячей воды.
Это может быть жаркая осень для правительства в Берлине и для всей страны. Это прекрасно понимает и Роберт Хабек, пообещавший жителям Байройта, что они не останутся один на один со своими энергозатратами.
Опубликовано: Николай Скира
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