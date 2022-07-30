ВС РФ ликвидировали более 140 бойцов элитного батальона ВСУ в ДНР

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 140 бойцов элитного батальона 1-й отдельной бригады Зеленского в Красноармейске.

В субботу, 30 июля 2022 года, в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о нейтрализации железнодорожного эшелона элитного батальона ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Представитель российского оборонного ведомства Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара воздушно-космических сил РФ по эшелону на железнодорожной станции Красноармейская в ДНР уничтожены не менее 140 и ранены приблизительно 120 единиц живой силы штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины Владимира Зеленского.